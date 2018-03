Le pagelle dell'Avellino: Cabezas a tratti devastante, male Molina

Risultato finale: Avellino-Parma 1-2

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lezzerini 6 - Sembra innocente su entrambi i gol del Parma.

Pecorini 6 - Spinge tantissimo a destra e Baraye raramente riesce a tenerne il passo. Dall'81' Laverone sv.

Ngawa 6 - Con la sua atleticità tiene bene in difesa ma fatica ad appoggiare la manovra offensiva.

Kresic 5,5 - Di testa sono tutte sue, ma Calaiò lo mette in difficoltà uscendo dall'area. Nervoso, nel finale discute animatamente con Di Cesare. Non esente da responsabilità sul secondo gol del Parma.

Rizzato 6 - Buon approccio al primo tempo, cala nella ripresa, ma Insigne non è mai pericoloso.

Molina 5 - Brutto errore in occasione del vantaggio crociato. Scodella un paio di cross interessanti nei rimanenti quaranta minuti, ma non bastano a convincere Novellino. Dal 56' Morosini 6 - Si sbatte e corre dappertutto, ma non incide.

De Risio 5 - Paga per tutti dopo il doppio svantaggio iniziale. Esce dopo 20 minuti. Dal 24' Cabezas 6,5 - Ingaggio un duello alla velocità della luce con Mazzocchi. Spesso ne esce vincitore, ma cala alla distanza.

Di Tacchio 5,5 - Impreciso, conclude e passa spesso in modo approssimativo.

D'Angelo 6 - Combatte fino alla fine per i suoi, nonostante una vistosa fasciatura. Recupera tanti palloni ma non riesce a dare qualità alla sua azione.

Asencio 6,5 - Rapidissimo e letale il suo gol rimette in partita l'Avellino. E' un lampo nel nulla tuttavia.

Castaldo 6 - Con la sua fisicità tiene lontani i difensori del Parma e fa salire la squadra. Di tirare però, non se ne parla.