Le pagelle dell'Avellino - Castaldo capitano vero, bene Di Tacchio

Ternana-Avellino 1-2

Radu 6 - Non può nulla sul gol. Poi risponde presente su un paio di tentativi angolati da parte della Ternana.

Laverone 6,5 - La sua spinta sulla fascia destra non manca mai. Tanti cross insidiosi da parte sua.

Kresic 5,5 - Più irruento del solito, il centrale dell'Avellino pensa tanto a portare a casa il risultato ad ogni costo.

Migliorini 6 - Un errore grave nel primo tempo, ma riesce a rifarsi. Intercetta diversi palloni in mezzo all'area.

Falasco 5,5 - Saltato troppo facilmente sulla fascia troppo spesso. Rimedia un colpo alla testa, stringe i denti ma alla fine è costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco.

Gavazzi 6,5 - Intraprendente fin dai primi minuti di gioco. E' quello che spinge di più la squadra, ci mette il cuore e il carisma.

Di Tacchio 7 - Tra i migliori dell'Avellino. Sfiora il gol con un tiro da fuori stratosferico, bellissimo. Ci va vicino anche da calcio di punizione. Poco importa, visto il risultato.

Wilmots 6,5 - Se la cava benissimo in mezzo al campo. Partecipa anche all'azione del gol di Castaldo.

Molina 7 - Il più tecnico, quello più funambolico. Ancora una volta decisivo un suo dribbling e un suo assist per la rete di Castaldo.

Castaldo 7,5 - C'è sempre la sua firma sui traguardi importanti. La salvezza è sofferta e meritata, soprattutto da lui, con i suoi 13 gol in campionato.

Ardemagni 7 - A Terni non lo amano per i suoi passati al Perugia, ma lui se ne frega dei fischi e ritrova il gol, che non arrivava da novembre. Eccolo il suo importantissimo apporto per la permanenza in Serie B.