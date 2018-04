Le pagelle dell'Avellino - Castaldo impalpabile, male l'asse di destra

La squadra di Foscarini cede nel finale 2-0 contro il Frosinone.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lezzerini 6 – Nel primo tempo viene impegnato solo in presa alta su angoli e punizioni. Nella ripresa, invece, non può far nulla sulle reti di Dionisi e Paganini.

Laverone 5,5 – Duello con Beghetto e Konè. Dal suo lato il Frosinone trova più spazio e proprio nel finale arriva la sbavatura che porta alla rete dell'1-0 della squadra di Longo.

Ngawa 5,5 - Di testa le prende tutte e non sembra soffrire la coppia Dionisi-Ciano almeno nel primo tempo. Nella ripresa si difende come può ma alla fine si fa infilare alle spalle dal numero 18 ciociaro.

Migliorini 6 – Si stacca spesso dalla linea difensiva per giocare d’anticipo su Dionisi e lo fa sempre con grande precisione. Poco prima di lasciare il campo per infortunio vede negarsi da Vigorito la gioia del primo gol in Serie B. (dal 57’ Kresic 6 - Sfida Citro a campo aperto tenendo bene il numero 20 del Frosinone. Non fa rimpiangere Migliorini)

Marchizza 6 – Adattato a giocare come esterno sinistro visti i tanti assenti, è autore di una buona prestazione. Tiene Paganini e in fase di spinta arriva spesso al cross non trovando poi compagni in area di rigore.

Molina 5,5 - Approfitta della spinta di Beghetto per affondare sulla fascia destra, ma in più di un’occasione viene ripreso dai ripiegamenti difensivi di Konè.

De Risio 5,5 – Spesso sorpreso tra le linee dai centrocampisti del Frosinone, è fortunato che la squadra di Longo esca solo nel finale perché espone spesso i suoi compagni ai contropiedi ciociari.

Di Tacchio 5,5 – Suo l’unico tiro verso la porta difesa da Bardi nel primo tempo. Nella ripresa, però, sparisce dalla manovra campana rimanendo imbottigliato nella morsa stretta dai centrocampisti di Longo.

Vajushi 6 – Schierato a sorpresa, si rende protagonista di una prestazione dai due volti. Nel primo tempo sbaglia tantissimo soprattutto in fase di appoggio, mentre nella ripresa cresce di ritmo e salta sempre il suo diretto avversario costringendo anche Brighenti a spendere un giallo. (dall’81’ Morosini – s.v.)

Asencio 5 - Poco il rifornimento che arriva dai centrocampisti, ma anche il numero 19 campano ci mette del suo. Mai pericoloso verso la porta del Frosinone, Foscarini decide di cambiarlo nella ripresa. (dal 63’ Gavazzi 6 – A dieci dalla fine ha l’occasione dell’1-0 ma non lo sfrutta arrivando in ritardo su un pallone regalatogli da Lavarone).

Castaldo 5,5 – Fa tanto movimento per i suoi compagni, ma in area non arrivano palloni giocabili ed è costretto ad indietreggiare troppo per dare una mano alla squadra. Nella ripresa rimedia un giallo che lo costringerà a saltare la prossima gara essendo già diffidato.