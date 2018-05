Le pagelle dell'Avellino - Decide Castaldo, Radu super

Risultato finale: Avellino-Spezia 1-0.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Radu 7 - Non compie moltissimi interventi, ma in un paio di occasioni ci mette i guanti. E salva il risultato. Nel finale le sue uscite sono praticamente decisive.

Ngawa 6.5 - Accelera e spinge con costanza, ma difende anche. Non si ferma mai, è costretto ad uscire solo per un problema fisico. (Dal 54’ Ardemagni 6.5 - Entra molto bene in campo, si muove con costanza e crea molti pericoli).

Krešić 6 - Un paio di buone chiusure, soprattutto nel primo tempo. Limita molto bene le giocate di Gilardino e Marilungo. (Dall’83’ Morero 6 - Buon impatto, aiuta la linea difensiva nel finale).

Migliorini 6.5 - Come il compagno di reparto non ha moltissimo lavoro da svolgere, quando gli lasciano spazio prova ad impostare. Anche lui nel finale diventa prezioso sui palloni alti.

Falasco 6 - Spinge moltissimo durante tutto il match, aiuta in entrambe le fasi. Si sacrifica in ogni momento della sfida.

Gavazzi 6 - L'impegno non è da discutere, anche se in un paio di occasioni sbaglia troppo. Nel finale riesce a dare una mano anche in difesa.

Di Tacchio 6 - Tocca molti palloni, le azioni partono sempre dai suoi piedi. Nel momento concitato del match sbaglia qualche tocco di troppo.

Wilmots 6.5 - Nel primo tempo forza troppo le giocate, nella ripresa migliora e riesce a dare più continuità alla manovra.

Molina 6 - Prova sempre l'uno contro uno, ma al cross manca molto. Crea comunque molti problemi sulla corsia esterna.

Castaldo 8 - Segna ancora lui. Un gol pesantissimo, che mette un bel mattone nella salvezza dell'Avellino. C'è poco da fare, è lui l'anima della squadra.

Bidaoui 5.5 - Qualche buona giocata nell’uno contro uno, ma quando va alla conclusione non incide mai. Sottotono rispetto ai suoi standard. (Dal 64’ D’Angelo 6 - Un po' nervoso, ma visto il momento è normale. Dà comunque il suo contributo).