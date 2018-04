Le pagelle dell'Avellino - Delude l'attacco, bene Vajushi

Risultato finale: Avellino-Bari 1-2.

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Lezzerini 6 - Non ha colpe sui gol subiti, ma comunque si fa trovare sempre pronto. Compie due ottimi interventi.

Pecorini 6 - Non si fa mai sorprendere nel primo tempo, molto attento in copertura. Bene anche quando deve fare la diagonale. Nel finale perde la testa, anche per via del gol subito.

Ngawa 6.5 - Uno dei più attenti, non si fa mai sorprendere sui palloni alti. Gestisce molto bene la linea difensiva.

Krešić 6 - Molto bene per 60’, poi si fa scappare Nenè e il brasiliano segna. Per il resto gioca una buona gara.

Marchizza 6 - Si vede in entrambe le fasi, non forza mai e cerca sempre la giocata semplice. Meno preciso quando va dalla bandierina.

Vajushi 7 - Fa un ottimo lavoro sia in difesa che in attacco, si inventa un gran gol dopo un’ottima azione di contropiede. (Dall’62’ Laverone 5 - Sbaglia troppi palloni, male anche in fase di posizionamento).

D'Angelo 5.5 - Un po’ troppo nervoso, non riesce mai ad entrare bene in partita. Sbaglia

qualche suggerimento di troppo.

Moretti 5 - Sbaglia diversi passaggi fondamentali, spesso non riesce a gestire bene il possesso in contropiede.

Cabezas 6 - Si sacrifica molto in fase difensiva, quando trova spazio cerca di ripartire (Dall’81’ Morosini s.v.).

Asencio 5.5 - Bene in fase di non possesso, ma questo gli toglie la lucidità negli ultimi sedici metri.

Ardemagni 5 - Non viene servito molto dai compagni, ma sbaglia molti agganci e non gestisce bene il pallone. (Dal 58’ Castaldo 5.5 - Dà un po' di vitalità, ma poi si perde in qualche ricamo di troppo).