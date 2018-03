Le pagelle dell'Avellino - Si salva Gavazzi, attacco inconsistente

Salernitana 2-0 Avellino

Davide Gavazzi

© foto di Federico Gaetano

Lezzerini 6.5 - Reattivo dopo pochi minuti sul tiro a giro di Bocalon; beffato dalla deviazione di Laverone, può poco anche sul raddoppio di Sprocati.

Laverone 5.5 - Devia involontariamente in porta il pallone calciato da Kiyine regalando il vantaggio alla Salernitana. Soffre quando Sprocati accelera.

Morero 5.5 - Pasticcia con Kresic sull’azione che porta al raddoppio di Sprocati, Bocalon lo mette in difficoltà pressandolo per l’intera durata della partita. Dal 46’ Falasco 6- Il suo ingresso porta equilibrio in fase difensiva.

Kresic 5.5 - Nervoso e troppo falloso, combina un guaio non indifferente regalando il raddoppio alla Salernitana.

Ngawa 5 - Dalle sue parti Di Roberto scambia facilmente con Casasola senza però mai affondare l’azione.

De Risio 5.5 - Duella come può con Minala e Ricci riuscendo però raramente ad uscire vincitore. Dal 63’ Wilmots 5- Non dà il dinamismo che si aspettava Novellino e concede anche il rigore poi sbagliato da Zito.

Di Tacchio 5.5 - Punta sulla sua fisicità per contrastare gli inserimenti di Kiyine ma a volte si fa trasportare dalla foga.

Molina 5.5 - Ordinato in entrambe le fasi, è sempre il primo ad innescare le ripartenze biancoverdi. Peccato per l’ingenua espulsione nel finale.

Gavazzi 6 - Porta bene palla in avanti e si rende pericoloso con i suoi cross da fermo.

Bidaoui 5 - Gioca per quaranta minuti senza mai entrare nel vivo del gioco. Dal 38’ Asencio 5- Entra e sfiora subito il gol; punta sulla sua vivacità per mettere in difficoltà i difensori granata ma nel finale rimedia una ingenua espulsione.

Ardemagni 5.5 - Sfiora il gol con un colpo di testa velenoso neutralizzato da Radunovic. Per il resto non si fa mai vedere dalle parti del portiere serbo.