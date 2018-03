Le pagelle dell'Avellino - Soffre l'attacco, Molina vivace. Bene i centrali

Risultato finale: Pro Vercelli-Avellino 0-0

© foto di Federico Gaetano

Lezzerini 6 - La doppia smanacciata su Morra e Reginaldo il riflesso più impegnativo. Disinnesca abilmente un paio di deboli squilli della Pro Vercelli, blindando lo specchio.

Kresic 6 - Lavoro oscuro, ma efficace. L'unica disattenzione gli costa un giallo: atterra Germano con un tackle sanzionato da Di Martino. Alcune buone letture, bene anche in anticipo.

Morero 5,5 - Spesso e volentieri sorpreso dagli assoli di Reginaldo. Rischia nel finale di frazione con un disimpegno nella sua area, sul quale riesce ad uncinare la sfera con lucidità. Costretto al forfait per un colpo al volto.

Ngawa 6 - Insieme a Kresic e Morero alza il muro nei frangenti di maggiore affanno per gli irpini. La Pro Vercelli insiste con caparbietà, sbattendo sistematicamente sul muro imbastito dal trio in difesa.

Laverone 6 - Sgattaiola sulla corsia di destra quando può. Nella prima frazione impegna Pigliacelli con un fendente velenoso, arretrando il proprio raggio d'azione quando i piemontesi si lanciano all'inseguimento del vantaggio.

Gavazzi s.v. - Costretto ad arrendersi ad un fastidio fisico che lo mette k.o. dopo appena quattordici minuti. Novellino corre ai ripari e inserisce nella mischia De Risio. (Dal 15' De Risio 6 - Contributo prezioso, nella fattispecie in interdizione).

Di Tacchio 5,5 - Schermo davanti alla retroguardia non sempre efficace. Inietta la solita dose di fisicità ed esperienza al reparto, ma è in ritardo in alcuni disimpegni in copertura.

Molina 6 - Le sue sgambate hanno il merito di dare respiro alla manovra irpina nei momenti di maggiore affanno. Sbaglia alcune scelte, ma dà vigore al centrocampo con la sua generosità.

Falasco 5,5 - Fatica ad ingranare nelle battute iniziali, costretto a guardarsi le spalle da una Pro Vercelli arrembante, che pare trovare gli spunti migliori sul suo binario. Conclude poco in appoggio, un paio di distrazioni in copertura. (Dal 60' Cabezas 5,5 - Pochi spunti dopo l'ingresso).

Castaldo 5 - Prova a sganciarsi per dare manforte al centrocampo, senza trovare soluzioni. Isolato, fraseggio sterile con Ardemagni e alcune sventagliate imprecise. Non centra lo specchio.

Ardemagni 5,5 - Una timida girata di destro l'unico graffio di una prova di grande sofferenza. Battaglia su ogni pallone, ritagliandosi qualche spazio con caparbietà, ma non basta.