Le pagelle dell'Avellino - Wilmots, che sorpresa. Castaldo una sentenza

Ascoli-Avellino 1-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Radu 6 - Non riesce a dire di no a Pinto in occasione della rete dell'Ascoli, mentre difende bene la porta sul tiro da fuori di Varela.

Laverone 7 - Mette a referto il quinto assist stagionale grazie al suo cross perfetto per la testa di Castaldo in occasione dell'1-0. Spesso salva i suoi con ottime diagonali. E' il migliore.

Ngawa 6,5 - Fisicamente non era al meglio, ma non lo fa notare. Perché è molto solido, non si fa superare.

Migliorini 6 - Molto bravo sulle palle alte. Gioca ad uomo su Monachello, non concedendogli spazi.

Marchizza 6 - Sempre attento e concentrato, si destreggia bene sulla fascia destra. Alla fine esce per infortunio. Dall'85' Kresic s.v.

Vajushi 5,5 - Gioca praticamente da ala, perché arriva spesso sul fondo, anche non riesce a rendersi pericoloso. Quasi sufficiente. Dal 72' Bidaoui s.v.

Wilmots 6,5 - Molto solido in mezzo al campo, è la scelta a sorpresa di Foscarini ma sembra un titolare fisso. Incita i compagni, non tira mai indietro il piede e dimostra di volersi mangiare questa Serie B. Dal 73' Moretti s.v.

Di Tacchio 6,5 - Solita gara fatta di grande diligenza. Fa da schermo in mediana, se la cava sempre molto bene.

Molina 6 - La solita tanta corsa sulla fascia, ma oggi non regala grandi spunti e porta a casa la sufficienza.

Gavazzi 6,5 - Ha due polmoni enormi, corre per due calciatori e fa entrambe le fasi con la solita voglia.

Castaldo 7 - Il migliore dell'Avellino insieme a Laverone, non a casa autore dell'assist e del gol. Il capitano combatte sempre e in area è una sentenza.