Le pagelle dell'Empoli – Caputo show, delude Bennacer

Risultato finale: Frosinone-Empoli 2-4.

Gabriel 6 - L’effetto sul gol di Ciano era impensabile, ma poteva fare qualcosa di più. Una disattenzione che poteva evitare. Per il resto del match non ha moltissimo lavoro da compiere.

Di Lorenzo 7 - Affonda, crossa, difende. E nel momento di difficoltà segna anche il gol del momentaneo pareggio.

Maietta 6 - Normale amministrazione, anche se Ciano non gli dà punti di riferimento. Molto bene sui palloni alti.

Luperto 6 - Come il compagno di reparto gestisce la linea difensiva. Compie però qualche sbavatura, soprattutto sulle imbucate.

Pasqual 6.5 - Nel primo tempo è poco preciso ma spinge molto. Nella ripresa inizia ad attaccare con la solita continuità e spacca la partita.

Bennacer 5.5 - Manca la sua qualità e si vede. Gioca pochi palloni, spesso si perde con qualche ricamo di troppo.

Castagnetti 6.5 - Spende i falli al momento giusto, imposta e cambia gioco quando trova spazio. Non spreca un pallone, gioca una partita tatticamente intelligente.

Krunić 6.5 - Nel primo tempo gira a vuoto e non trova spazi per inserirsi. Manca e si vede al momento del gol del pareggio: entra con i tempi giusti e beffa tutti.

Zajc 7 - Sembra compassato, ma la sua qualità illumina il gioco dei toscani. L’assist per il gol di Caputo è qualcosa da insegnare ai bambini. E su quel pallone c’è scritto serie A. (Dall’86’ Untersee s.v.).

Donnarumma 6.5 - Manca in zona gol, sbaglia qualche occasione di troppo. Ma l’intesa con Caputo nasconde anche il poco cinismo negli ultimi 16 metri. (Dall’89’ Lollo 7 - Chi gioca meno di quindici minuti solitamente non viene valutato. Lui sì, visto che la rete chiude con molta probabilità la faccenda promozione in casa Empoli).

Caputo 8.5 - Un giocatore completo. Come ha detto a fine partita, non ci sono parole. Sì, ma per descriverlo. Assist e gol, ma soprattutto tantissime giocate di classe.