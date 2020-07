Le pagelle dell'Empoli - Attacco spuntato, Balkovec uno dei più vogliosi

Risultato finale: Ascoli-Empoli 1-0

Brignoli 6 - Non può nulla sul gol, attento nelle altre circostanze.

Gazzola 5.5 - Parte bene poi si spegne. Il fatto di giocare poco non lo aiuta. (dall'60' Fiamozzi 5.5 - Entra ma non incide più di tanto. Almeno ci mette impegno).

Romagnoli 6 - Pericoloso in fase offensiva, fa fatica con Ninkovic e Scamacca.

Sierralta 5.5 - Ha il suo bel da fare con gli avanti ascolani. Non la sua miglior partita.

Balkovec 6 - Alterna bene le due fasi sulla fascia. Parte molto bene, poi va via via spegnendosi. (dall'88' Pinna s.v.)

Bandinelli 5.5 - Sovrastato dal centrocampo ascolano non riesce a incidere come al solito. (dall'60' Zurkowski 5 - La partita "sporca" non lo aiuta. Rimedia anche un giallo).

Ricci 5.5 - L'impegno non manca ma non trova mai le geometrie per impensierire l'Ascoli.

Frattesi 5 - Ha subito una ghiotta occasione su schema di corner ma calcia malamente. Poi esce dalla partita.

Tutino 5 - Non è la sua serata e nemmeno quella dell'Empoli. Non incide anche perché poco servito. (dal 68' Moreo 5.5 - Entra per provare a dar peso all'attacco empolese ma il cambio non sortisce l'effetto sperato).

Mancuso 5 - Un paio di mezze occasioni e lui non riesce a mettere la zampata decisiva.

Bajrami 5 - Non salta quasi mai l'uomo e finisce per rimanere nell'anonimato. (dall'88' La Mantia s.v.)