Le pagelle dell'Empoli - Bajrami scatenato, prodezza di Ciciretti

Brignoli 6 - Non impeccabile in occasione del vantaggio di Gondo, ma si rifà alla grande con alcuni interventi importanti come quello su Djuric in chiusura di prima frazione.

Gazzola 6 - Gara attenta del laterale di Marino, che si limita a contenere senza sbavature. Dal 72' Sierralta sv

Romagnoli 6,5 - Buona prova del centrale cremonese, che limita gli avanti granata. Prova invano di evitare il vantaggio di Gondo in scivolata disperata.

Maietta 6 - Tanto nervosismo per il capitano empolese, che comunque non sfigura e tiene bene.



Pinna 5 - Il meno brillante del pacchetto arretrato, commette una grave leggerezza nel secondo tempo concedendo il rigore ai granata. Dal 63' Balkovec 6 - Buon ingresso dello sloveno, che si guadagna anche gli applausi del suo allenatore.

Frattesi 6,5 - Gara a tutto campo del numero 16, che vince il duello con i propri dirimpettai.

Stulac 5,5 - Non una prova esaltante quella dello sloveno che ci mette tanto dinamismo ma incide poco. Dal 63' Bandinelli 6 - Buon ingresso per l'ex Benevento, che tocca tanti palloni.



Ricci 6,5 - Ottima prova del giovane centrocampista, bravo sia in fase di costruzione che in copertura. Punge a più riprese con i suoi inserimenti.

Ciciretti 7 - Un'autentica prodezza il suo calcio di punizione che non lascia scampo a Micai. Una spina nel fianco costante per i granata. Dall'87' Tutino sv



Mancuso 6,5 - Ancora un gol all'Arechi, quello che suggella il 4-2 finale. Un'altra zampata che spinge i toscani verso i play-off. Dall’87 La Mantia sv



Bajrami 7 - Realizza la sua prima doppietta in carriera con la complicità di un Micai non impeccabile. Fantastico, in particolare, il primo gol, con un destro micidiale. Cala nella ripresa.