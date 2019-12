Le pagelle dell'Empoli - Balkovec ingenuo, Frattesi nel deserto

Davide Frattesi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brignoli 6 – Due buone parate su Pellizzer e De Luca. Incolpevole sulle reti.

Veseli 5 – Errori in serie, concede troppo. Cerca di riscattarsi ma non ci riesce.

Maietta 5 – Il suo tocco involontario libera Morra. Va vicino al gol da fuori area.

Nikolau 5 – Passivo sui due gol. Scavalcato dallo spiovente di Toscano sul 2-0.

Balkovec 4,5 – Incerto dietro. Completa la giornata negativa con una grave ingenuità.

Frattesi 6,5 – L’unico a crederci veramente fino in fondo. Sembra predicare nel deserto, provando spesso la conclusione.

Stulac 5 – Muzzi lo rilancia in cabina di regia. Passo lento e monocorde. (55’ Ricci 6 - Gamba e buone idee. Con lui in campo la palla circola più velocemente).

Bandinelli 5,5 – Moto perpetuo nel primo tempo, spreca una buona occasione. Nella ripresa si vede poco.

Dezi 5 – Chi l'ha visto? Non riesce a far emergere la sua qualità tra le linee. (61’ Laribi 6 – Porta vivacità dalla cintola in su con la sua tecnica).

Mancuso 5 – Cestina la palla del vantaggio. Errore pesante come un macigno, poi si eclissa.

La Gumina 5,5 – Parte bene ma è un fuoco di paglia. Sbatte costantemente sul muro biancazzurro.