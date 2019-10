Le pagelle dell'Empoli - Bandinelli da matita rossa. Dezi ingabbiato

Risultato finale: Pordenone-Empoli 2-0

Brignoli 5,5 - Non può nulla sul rigore calciato da Burrai. E anche sul colpo ravvicinato di Pobega può solo raccogliere il pallone in fondo al sacco. Per il resto è attento sulle conclusioni avversarie ma si rende colpevole di una brutta uscita nel finale.

Veseli 6 - Partita di sacrificio la sua, cercando di coprire per quanto possibile con l'uomo in meno

Romagnoli 6 - Evita in un paio di occasioni che il passivo sia perfino maggiore. Buona prova anche se la difesa dell'Empoli subisce due gol.

Maietta 5,5 - Prestazione inferiore al compagno di reparto del capitano azzurro. In qualche occasione sembra soffrire fisicamente gli attaccanti avversari.

Balkovec 5,5 - Fischiato per tutto il secondo tempo, il terzino non riesce mai ad incidere pur provandoci.

Frattesi 6 - Uno dei pochi a salvarsi dell'Empoli. Nel primo tempo spinge molto, nel secondo sfiora anche l'eurogol a pochi minuti dalla fine. Instancabile.

Stulac 5,5 - Partita sotto tono del centrocampista dell'Empoli, come del resto di tutta la squadra. Nel tempo che resta in campo subisce la pressione degli avversari. (dal 45' Bajrami 5,5 - Entra e prova a dare la scossa ai suoi. Con scarsi risultati).

Bandinelli 4 - Il suo black-out al 2' minuto di gioco costa l'inferiorità numerica per tutta la partita ai suoi. Inspiegabile la manata a Pobega.

Dezi 5 - Suo il contatto che causa il rigore in favore del Pordenone. La sua partita negativa è l'emblema della prestazione dei suoi. (dal 71' Ricci - s.v.)

Mancuso 5 - Calcia alle stelle il rigore che nel primo tempo avrebbe potuto cambiare la storia della partita. Il bomber dell'Empoli gioca una delle sue peggiori partite in stagione.

Moreo 5,5 - Uno dei pochi a rendersi pericoloso nel primo tempo. Nel secondo cade anche lui nella depressione di casa Empoli. (dal 75' Piscopo - s.v.)