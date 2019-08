Le pagelle dell'Empoli - Capolavoro Dezi, Mancuso non cambia marcia

Risultato finale Chievo Verona-Empoli 1-1

Brignoli 6 - Fa correre un brivido di terrore quando, nella ripresa, sbaglia un retropassaggio semplice e per poco non lascia segnare il Chievo. Incolpevole sul gol di Djordjevic.

Veseli 5.5 - L'asse Brivio-Giaccherini lo mette più volte in difficoltà e l'esterno va in affanno per coprire adeguatamente la fascia di competenza. Prova a tenere botta.

Romagnoli 5.5 - Esce sconfitto dal confronto con Djordjevic, accusando soprattutto la fisicità dell'attaccante. Gli regala troppo spazio, lasciandolo girare in area.

Nikolaou 6 - Tiene la posizione e cerca di restare concentrato per tutta la gara, limitando le offensive di Moreo. Si disimpegna bene e sbroglia alcune situazioni spinose.

Balkovec 6.5 - Un secondo prima si immola per respingere la conclusione di Segre, l'attimo dopo serve dalla sinistra l'assist sul quale si fionda Dezi per segnare il vantaggio.

Dezi 7 - Si fionda sul pallone in arrivo da Balkovec. Destro al volo del centrocampista che si insacca sul palo lungo portando in vantaggio i toscani. E' ovunque e dà tutto fino alla fine.

Stulac 6 - Partecipa alla manovra offensiva, si fa notare per una pericolosa conclusione da fuori aerea alla mezzora del primo tempo. Cala alla distanza e resta più in ombra.

Bandinelli 5.5 - Non è stato il solito, quello visto l'anno scorso. Mancano i suoi inserimenti e appoggi, quasi mai va a inserirsi tra le linee e il gioco ne risente. (Dall'84' Gazzola s.v.).

Laribi 6 - Alterna buone giocate a fasi in cui si assenta dal match. Dà il via a svariate azioni offensive nel primo tempo ma poi perde freschezza e viene sostituito. (Dal 62' Frattesi 6 - Porta un po' di brio a un Empoli che si spegne nella ripresa. Tenta il tiro dal limite dell'area).

La Gumina 5.5 - Inizialmente non dà punti di riferimento agli avversari, mettendo in crisi Vaisanen. Tanto movimento ma poco arrosto, nonostante l'encomiabile impegno.

Moreo 6 - Ha la più grande occasione a inizio gara poi si rende nuovamente pericoloso a fine primo tempo, sfiorando il raddoppio. (Dal 64' Mancuso 5.5 - Il grande escluso dal blocco titolare, entra ma lascia impronte fin troppo leggere nella mezzora a disposizione. Da lui ci si aspetta di più).