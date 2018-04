Le pagelle dell'Empoli - Caputo non graffia, Piu protagonista inatteso

Risultato finale: Spezia-Empoli 1-1

© foto di Federico Gaetano

Gabriel 6 - Il tracciante di Lopez s'insacca all'angolino: lui può soltanto osservare. Sventa il raddoppio, neutralizzando in due tempi il piattone di Marilungo. Nessun calo di concentrazione, nonostante il rammarico per la perdita dell'imbattibilità.

Di Lorenzo 5,5 - Ingabbiato a destra nelle prime battute delle due frazioni, quando lo Spezia produce il massimo sforzo. Poche sbavature in copertura, anche se è arrancante in fase d'appoggio. Sovrapposizioni sporadiche, e sconclusionate.

Maietta 5,5 - Distratto in avvio: sbaglia appoggi semplici ed è in ritardo in alcune circostanze. Si riappropria della solidità perduta alla distanza: prestazione in crescendo, soprattutto dopo l'intervallo.

Luperto 6 - Meno sbavature rispetto al compagno di reparto. Un paio d'anticipi efficaci, buon senso della posizione, perde pochi duelli. Solito apporto, in linea con le ultime uscite.

Pasqual 6 - Strada sbarrata nei primi quarantacinque. È al solito l'esperienza a condurlo nei momenti più intricati, vicino al raddoppio nel finale, con un mancino squillante smanacciato da Manfredini.

Bennacer 5,5 - Abbagliante contro il Foggia, luce tremante oggi. Il passo indietro nel palleggio dell'Empoli è riconducibile anche alla sua giornata no: fatica a verticalizzare, circondato dai mediani bianconeri.

Brighi 5 - Play basso per necessità, che non tramuta in virtù. Qualche sbandata, uncina al limite Marilungo, procurando il piazzato capitalizzato da Lopez. Lavoro farraginoso, in entrambe le fasi. (Dal 67' Traorè 5,5 - Un destro alle stelle dopo l'ingresso, poi sparisce).

Krunic 6,5 - In piena emergenza, Andreazzoli ritrova una pedina fondamentale: insidia gli avversari con le sue sgasate sul centro-sinistra, nel primo tempo un suo diagonale di destro sibila il palo.

Zajc 5,5 - Determina meno, rispetto al recupero di Pasquetta. Prova a scuotere l'attacco con alcuni break che non sortiscono effetti, si nasconde in alcune fasi di gara.

Piu 6,5 - Regala un punto ai suoi con una zampata di mancino. Protagonista inatteso: mossa a sorpresa di Andreazzoli, che all'ottantaduesimo lo richiama alla base, affidandosi a Lollo. (Dall'82 Lollo s.v.).

Caputo 5 - Rimane a secco, e questa è già una notizia. L'intesa con Piu è da affinare: l'asse non s'infiamma, e lui non riesce a pungere. Soffre forse l'assenza della spalla Donnarumma.