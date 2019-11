Le pagelle dell'Empoli - Difesa in crisi, Brignoli reattivo ma non basta

Risultato finale: Frosinone-Empoli 4-0.

© foto di Federico Gaetano

Brignoli 6 - Salva il risultato con alcune parate importanti, in particolare su Novakovich e Haas nel finale, ma non può fare molto sulle reti del primo tempo, propiziate dalle amnesie difensive. A tu per tu con Zampano non riesce ad evitare il 4-0.

Veseli 5 - L'assetto della difesa dell'Empoli cambia in corsa, costringendolo a destreggiarsi tra i ruoli di terzino ed esterno di centrocampo. Svolge bene i compiti offensivi, ma in fase di copertura resta insufficiente.

Maietta 5 - Rohdén gode davvero di troppa libertà nei suoi inserimenti e cross verso il centro dell'area. Nel finale stringe i denti ma un problema muscolare lo costringe ad alzare bandiera bianca. Giornata sfortunata.

Nikolaou 5 - Dionisi e Novakovich lo mettono in difficoltà e fatica a limitare adeguatamente l'attaccante statunitense che lo sovrasta senza problemi in occasione del 3-0.

Balkovec 6 - Mette parecchi cross che meriterebbero di essere sfruttati in maniera migliore, ma la giornata no dell'Empoli riguarda non solo la difesa ma l'intera manovra.

Frattesi 5,5 - Poche iniziative da parte del centrocampista azzurro, che si mette in evidenza soltanto a tratti nel primo tempo. Dal 24' s.t.: Bajrami 5,5 - Tampona come può l'emergenza difensiva derivata dall'infortunio di Maietta.

Ricci 5,5 - Inizia in modo più brillante, poi si spegne un progressivamente tra le maglie difensive del Frosinone. Pochi lampi in un pomeriggio buio.

Bandinelli 5 - Qualche timido tentativo di cross ed un tiro da lontano che non impensierisce Bardi. L'intero centrocampo empolese fatica tantissimo. Dal 1' s.t.: Laribi 5 - Qualche buona intuizione, ma non è sufficiente a cambiare il passo dell'attacco dell'Empoli

Dezi 6 - Lotta con carattere ed incassa colpi senza perdersi d'animo, ma non riesce a trovare il guizzo giusto per mettere in difficoltà la difesa ciociara.

Mancuso 5,5 - Trova un avversario piuttosto ostico in Capuano, che spesso intercetta palloni destinati a lui, ma fatica anche a trovare l'intesa con i compagni per rendersi effettivamente pericoloso.

La Gumina 5 - Poco servito, ma anche poco in evidenza nella manovra offensiva empolese, le sue iniziative sono presto spente dall'attenzione difensiva messa in campo dalla squadra di casa. Dal 17' s.t.: Merola 5 - Appena entrato si fa vedere in avanti ma è solo un episodio nel contesto di un secondo tempo in cui la manovra dell'Empoli risulta ancora più ingarbugliata.