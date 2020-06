Le pagelle dell'Empoli - Difesa super, l'attacco un po' meno

Risultato finale: Empoli-Benevento 0-0

Brignoli 6 - Partita attenta senza particolari squilli. La difesa copre bene e non è chiamato ad interventi miracolosi.

Fiamozzi 6,5 - Si vede con un paio di sgroppate in avanti e in difesa non sbaglia praticamente nulla.

Romagnoli 6,5 - Riuscire a tenere a 0 gol l'attacco del Benevento non è da tutti, la difesa dell'Empoli ci riesce con una prova impeccabile.

Maietta 6,5 - L'esperto capitano non si fa mai sorprendere e guida la sua difesa con il carisma che lo contraddistingue.

Antonelli 6 - Un grande assist per Ciciretti nei primi minuti, poi la solita corsa sulla fascia (dall'80' Balkovec - s.v.).

Henderson 6 - Un po' in difficoltà nel finale a causa del cartellino giallo, mette comunque a disposizione della squadra il suo grande lavoro di copertura.

Ricci 6 - Si fa male prima di poter davvero incidere nel match. Peccato, perché non aveva cominciato male la sfida nonostante l'ammonizione (dal 29' Stulac 5,5 - Si presenta subito bene con una conclusione pericolosa, poi scompare e si vede solo con un tiro sparato alle stelle)

Frattesi 6 - Buona corsa e un paio di sgasate delle sue, anche se non lascia il segno sul match (dal 69' Zurkowski 5,5 - Entra per dare una sveglia alla partita e finisce per addormentarsi lui)

Tutino 6 - Grande duello con Maggio, che l'attaccante dell'Empoli mette in costante apprensione. Da lui passano le azioni più pericolose dei suoi.

Mancuso 5,5 - In mezzo a Tuia e Caldirola ne prende davvero poche. Non riesce a farsi vedere in area di rigore, la sua zona (dal 69' Moreo 6 - L'unica occasione che gli capita sui piedi la spara fuori, ma era molto difficile).

Ciciretti 5,5 - Pronti via avrebbe subito un'ottima palla gol salvata da Tello, poi non riesce ad incidere (dal 46' Bajrami 5,5 Si vede ancora meno di Ciciretti. Marino non ottiene da lui quanto sperato).