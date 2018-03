Le pagelle dell'Empoli - Donnarumma decisivo, difesa insuperabile

Pescara-Empoli 0-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gabriel 6,5 - Nessun grande pericolo per lui, eccezion fatta per il calcio di rigore. Quella di Pettinari è una telefonata per lui, che non si fa trovare impreparato e salva l'1-0 parando il penalty.

Di Lorenzo 6,5 - Fa entrambe le fasi con mestiere. Anche nel secondo tempo non perde occasione per dare il suo apporto davanti, senza perdere lucidità quando c'è da difendere.

Maietta 6 - Con esperienza dirige la difesa, senza correre rischi e dando gran sicurezza al reparto.

Luperto 6,5 - Tante chiusure a centro area, non perde mai la concentrazione e dimostra di poter sostituire alla grandissima Veseli. Quando quest'ultimo tornerà, sarà un problema re-inserirlo tra i titolari con questo Luperto.

Pasqual 6,5 - Il suo mancino è sempre bello caldo. Sfiora il gol da punizione, ad inizio ripresa. Ma la cosa migliore della sua gara sono i cross: sempre insidiosi, con traiettorie che mettono in difficoltà il Pescara.

Bennacer 6,5 - Gioca sempre con la velocità giusta, capendo sempre quando c'è bisogno di mantenere il pallone o quando aumentare il ritmo. Fa sempre la cosa giusta.

Castagnetti 6 - Ottima gara, da schermo davanti alla difesa, senza disdegnare la fase offensiva. Unica macchia il retropassaggio errato che manda in porta Mancuso nell'azione che causa il rigore. Poteva costar caro, ma ci ha pensato Pettinari a sbagliarlo poi.

Krunic s.v. - Appena cinque minuti in campo, poi un infortunio lo costringe ad uscire subito. Dal 7' Brighi 6 - Con la giusta esperienza, gioca tanti palloni in mediana, trovando le giocate giuste e semplici. E' da un suo tiro che nasce il gol di Donnarumma. Dal 79' Lollo s.v.

Traoré 6,5 - Al debutto dal primo minuto, viene preferito a Ninkovic e Brighi. E un assaggio del suo talento riesce a darlo. Svaria bene sul fronte offensivo, combina con i compagni e spesso il Pescara è costretto a far fallo per fermarlo.

Donnarumma 7 - Decisivo, come spesso accade in questa stagione. Il gol lo segna, anche se è facile facile. Combina sempre alla grande con Caputo, si muove tanto là davanti andando spesso a defilarsi. Ottima prestazione, da attaccante completo. Dall'86' Polvani s.v.

Caputo 6,5 - Niente gol a referto, ma un assist per Donnarumma. I due s'intuiscono alla grande. L'attaccante barese gioca più centrale, venendo spesso incontro al pallone e creando spazio per gli inserimenti.