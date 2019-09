Le pagelle dell'Empoli - Frattesi da impazzire, Mancuso implacabile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brignoli 6 - Due miracoli in meno di un quarto d'ora, nel primo tempo, sono l'ennesima dimostrazione che questo portiere in questa categoria può davvero fare la differenza. Non per niente l'Empoli è tra le migliori difese del campionato. Nel finale concorso di colpo con Maietta sul 2-2 del Pisa.

Veseli 6 - Prova a dare il suo contributo in fase di non possesso, ma i suoi cross sono spesso telefonati.

Romagnoli 6,5 - A dieci minuti dalla fine è decisivo il suo muro su Marconi. Già prima s'era battuto al massimo, non mollando un centimetro.

Maietta 5 - Sembrava dovesse rifiatare, invece per Bucchi è imprescindibile. Anche stasera guida la difesa bene per 90 minuti, poi si addormenta in occasione della rete del 2-2.

Balkovec 5,5 - Non sempre impeccabile in fase difensiva e a volte troppo frettoloso in quella offensiva: cross tagliati, ma sempre a difesa piazzata.

Frattesi 7,5 - Gioca con personalità, prendendo di fatto in mano il centrocampo. Si allarga e si stringe a seconda delle situazioni, mostrando grande intelligenza tattica. E nel finale si concede un battesimo da sogno: primo gol in Serie B, nel derby, allo scadere. "E' per questo che gioco a calcio", dice nel post-partita. Come dargli torto.

Stulac 5,5 - Tocca pochissimi palloni, si vede davvero poco. Un solo tentativo da fuori nel secondo tempo e pochi altri guizzi.

Bandinelli 6 - Qualità e quantità, nel primo tempo lui più di tutti prova a suonare la carica. Nel quarto d'ora della ripresa concessogli invece si vede poco. Dal 60' Bajrami 6 - Buon impatto, gioca tanti palloni.

Dezi 6 - L'assist per il primo gol di Mancuso è splendido, da giocatore-oltre. Però a tratti scompare dal campo e a questi livelli non puoi permettertelo troppo spesso. Dall'83' Laribi s.v.

La Gumina 5 - Spara a salve, si divora un gol nel primo tempo davanti a Gori, a volte è troppo macchinoso nelle ripartenze. Il peggiore dei suoi. Dal 78' Moreo s.v.

Mancuso 7 - Uno come lui, quando ha la palla giusta in area, non perdona mai. Il numero 7 è tornato e stasera ha mandato un messaggio: di gol, in cascina, ce ne sono ancora tanti. Stasera i primi due nel derby. Implacabile.