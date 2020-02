vedi letture

Le pagelle dell'Empoli - Frattesi, gol da play-off. Maietta domina in difesa

Risultato finale: Perugia-Empoli 0-1

Brignoli 6 - Inoperoso nella prima metà, se non su un tiro di Iemmello, quando Rapuano aveva già interrotto il gioco per un precedente offside. Nella ripresa il Perugia moltiplica gli sforzi, ma non riesce a sollecitarlo.

Fiamozzi 7 - Accompagna quando può l'azione sulla destra, abbinandovi una buona attenzione in contenimento. Al diciottesimo calibra un ottimo spiovente per La Mantia, che frana addosso ad Angella poco prima di colpire di testa nell'area piccola. Nel finale serve l'assist al bacio per Frattesi.

Maietta 7 - Dominio incontrastato in difesa: vince quasi tutti i duelli aerei, non sbaglia una lettura, incoraggia i compagni. Riferimento assoluto, per la difesa ma anche per gli altri reparti.

Romagnoli 6 - Un tempo di grande solidità in tandem con Maietta. L'unica - minima - sbavatura è il tackle su Buonaiuto che gli costa il giallo. Di lì a poco si fa male: stringe i denti fino all'intervallo, poi si accomoda in panchina. (Dal 46' Sierralta 6,5 - Paga l'irruenza con il giallo, ma risolve un paio di situazioni spinose).

Balkovec 6,5 - È spesso sotto i riflettori nella prima frazione, nel bene e nel male. È il primo a farsi ammonire per un intervento scomposto, ma poco prima dell'intervallo spaventa gli umbri con un radente che impatta sull'esterno della rete. Chiude in crescendo, a livello difensivo.

Frattesi 7 - Il suo inserimento senza palla dopo appena otto minuti rischia di fare molto male al Perugia: La Mantia lo trova con una magia, lui sembra battere Vicario, ma il legno gli strozza l'urlo in gola. Urlo che può liberare poco prima del novantesimo: regala tre punti d'oro all'Empoli con un inserimento perfetto.

Ricci 6 - Il buon palleggio dell'Empoli ha anche il suo volto: equilibrato, prudente il giusto. Garantisce copertura alla difesa e smista con qualità. Nulla di trascendentale, ma risponde presente.

Henderson 5,5 - Che lo scozzese non viva la sua miglior serata lo s'intuisce anche dal fallo di reazione su Kouan che gli costa l'ammonizione. Sbaglia qualche scelta di troppo, ma può comunque sorridere per una vittoria che proietta l'Empoli in zona play-off.

Tutino 5,5 - La volontà non manca. Così, però, rischia di strafare: finisce in diverse occasioni per chiedere troppo a sé stesso. Una smania che minaccia di offuscarne in parte il talento.

La Mantia 5,5 - Non manca di far sentire il proprio peso al centro dell'attacco, e di certo non è una considerazione legata meramente alla struttura fisica. Cerca con insistenza la sponda per i due esterni e si vede negare un gol già fatto da Vicario. Sparisce un po' dai radar dopo l'intervallo. (Dall'80' Mancuso s.v.).

Bajrami 5,5 - L'intenzione di torchiare il duo Rosi-Mazzocchi non trova riscontro nei fatti: non conclude verso la porta e rifornisce poco La Mantia. Abbandona il campo poco dopo l'ora di gioco: lo rileva Ciciretti. (Dal 63' Ciciretti 6,5 - Grande impatto: è lui ad apparecchiare per la rete di Frattesi).