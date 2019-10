Le pagelle dell'Empoli - Frattesi il migliore, Veseli sfortunato

Risultato finale: Trapani-Empoli 2-2

Brignoli 6.5 - Compie un vero miracolo nell’ultima occasione, ma non basta per evitare il pareggio che arriva con lo sciagurato autogol di Veseli.

Veseli 5.5 - Buono il feeling con Frattesi sulla corsia di competenza. Vanifica una buona prestazione con uno sfortunato autogol.

Romagnoli 6 - Sempre preciso in chiusura su Petriccione, cliente piuttosto scomodo.

Maietta 6 - Torna a disposizione e viene subito mandato in campo da Bucchi. Non commette particolari errori e porta comunque a casa la sufficienza. Dall’81’ Fattacci SV.

Balkovec 6 - Quando Nzola aumenta l’intensità degli affondi va in leggera difficoltà e perde un po’ di lucidità nelle chiusure.

Frattesi 7 - Tra i migliori di giornata, è un motorino inesauribile e sforna assist a ripetizione.

Stulac 6.5 - Tira fuori dal cilindro la sassata che riporta momentaneamente in vantaggio i suoi. Il rammarico è per non aver coperto a dovere negli ultimi minuti.

Bajrami 6 - Sblocca la gara subito e ripaga la fiducia dell’allenatore. Nella ripresa cala un po’ sul piano fisico.

Dezi 6.5 - Bravo ad approfittare degli spazi concessi dal Trapani su entrambi i versanti. Arma in più, soprattutto nel primo tempo. Dal 70’ Gazzola 5.5 - Con il suo ingresso la squadra perde metri importanti.

Piscopo 5.5 - Non riesce a sfruttare al meglio il tempo a disposizione prima della staffetta preannunciata con il rientrante La Gumina. Dal 55’ La Gumina 6 - Dimostra subito una forma fisica niente male e va un paio di volte vicino alla rete, non trovandola per questione di centimetri.

Mancuso 5.5 - Buono il dialogo con i compagni e i movimenti a favorirne gli inserimenti, ma non riesce a rendersi pericoloso negli ultimi metri.