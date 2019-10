Le pagelle dell'Empoli - Frattesi non molla, Veseli ancora sfortunato

Empoli-Spezia 1-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brignoli 6,5 - La deviazione di Veseli lo inganna sul gol di Bidaoui. Viene impegnato in un paio di interventi, su cui si disimpegna senza problemi.

Veseli 5 - Dopo l'autogol di sabato, anche oggi è sfortunato e indirizza, involontariamente, il tiro di Bidaouoi nella propria rete. Oltre alla singola azione del gol, soffre l'esterno dello Spezia in più di un'occasione.

Romagnoli 6 - Sicuro nelle chiusure e pericoloso sui calci piazzati a favore.

Maietta 6,5 - Si fa saltare una volta da Ricci nel primo tempo, poi chiude la sua via. Il gol del pareggio nasce da un suo recupero palla nella metà campo avversaria.

Antonelli 5,5 - Rientrava oggi dopo uno stop. Un buon inizio, poi è calato col passare dei minuti. L'arbitro gli annulla giustamente un gol per fuorigioco netto su sponda di Romagnoli (dal 64' Balkovec 7 - In un momento difficile, dà nuova linfa alla squadra. Suo l'assist a Frattesi per l'1-1, suo anche il cross a Mancuso nel finale.)

Frattesi 7,5 - Interpreta il ruolo di intermedio nel miglior modo possibile. Attacca sempre lo spazio e chiude le azioni sul secondo palo: su una di queste trova il gol del definitivo pareggio dell'Empoli.

Stulac 5,5 - Non la sua migliore prova. Potrebbe aver risentito del campo pesante e zuppo, che non ha favorito la tecnica e il gioco palla a terra (dal 74' Ricci s.v.)

Bajrami 5,5 - Si fa vedere con un tiro, innocuo, nel primo tempo. Poi poco o nulla (dal 67' Laribi 6 - Entra col piglio giusto: cross interessanti e un tiro di poco fuori.)

Dezi 5,5 - Svaria su tutta la trequarti per trovare spazio. Come per Stulac, le condizioni del campo non facilitano il gioco palla a terra e per questo non incide.

Mancuso 6,5 - Nel primo tempo si gira bene in area ma viene chiuso da Terzi. Nel finale, in girata al volo, calcia a botta sicura trovando il volto di Ramos che gli impedisce la gioia del gol.

La Gumina 5,5 - L'atteggiamento è quello giusto, ma non ha palle gol pulite in area. L'unico tiro è di testa, su una sponda di Mancuso, che viene bloccato da Scuffet.