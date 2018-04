Le pagelle dell'Empoli - La firma di Caputo, inesauribile Di Lorenzo

Risultato finale: Empoli-Novara 1-1

© foto di www.imagephotoagency.it

Gabriel 6 - Un pomeriggio abbastanza tranquillo non fosse per la girata di Puscas, compie una parata nei minuti iniziali poi osserva i compagni da posizione privilegiata.

Di Lorenzo 7 - Scatenato il terzino destro ex Reggina e Matera, ara la fascia destra servendo anche l'assist vincente per la rete del momentaneo vantaggio di Francesco Caputo.

Veseli 6 - Prestazione sufficiente per il difensore centrale dell'Empoli che non ha grandi problemi nel contenere i pochi attacchi della formazione ospite.

Maietta 6,5 - Sempre preciso e puntuale l'esperto centrale dei toscani, ottimo il suo lavoro specie nel gioco aereo e quando si lancia in avanti colpisce anche il palo.

Luperto 6 - Non ha il passo del terzino in fase di spinta ma si fa comunque notare, interessante qualche traversone che parte dal suo mancino.

Bennaccer 6 - Quando controlla la sfera difficilmente finisce per perderla, meno incisivo rispetto al solito ma sempre utile alla manovra dell'Empoli.

Castagnetti 5,5 - Come sempre si abbassa quasi sulla linea dei difensori per ricevere ed impostare, entra anche lui nell'azione del pareggio nel Novara forzando leggermente la giocata per Krunic in zona pericolo.

Krunic 5 - Non in giornata il capitano dell'Empoli, suo l'errore fatale che regala il pareggio a Puscas. Subisce il colpo sbagliando anche una serie di semplici appoggi.

Zajc 5,5 - Non si accende il suo magico destro nella giornata del Castellani, svaria tra le linee senza incidere nel gioco della squadra di Andreazzoli. (Dal 90' Traoré sv).

Caputo 7 - Impossibile che manchi la sua firma nella festa dell'Empoli, movimento da attaccante di razza per la rete del vantaggio empolese. Con questa fanno ben venticinque in campionato.

Donnarumma 5,5 - Lascia il campo tra gli applausi scroscianti del proprio pubblico ma non è la sua miglior partita, la difesa del Novara gli concede poco spazio per colpire. (Dal 79' Piu sv).