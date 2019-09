Le pagelle dell'Empoli: La Gumina-gol, male Stulac

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Brignoli 6 - A tratti spettatore non pagante, si disimpegna però bene con i piedi pur facendo arrabbiare qualche volta Bucchi.

Veseli 7 - Si guadagna il calcio di rigore, si sovrappone spesso ed è ordinato anche in chiusura.

Romagnoli 6,5 - Ordinato, sicuro e preciso nelle chiusure. Poche sbavature e mai comunque sanguinose.

Maietta 6 - Alle volte un po' troppo energico, e questo lo porta un paio di volte ad esagerare. Preciso, ma non troppo.

Balkovec 6,5 - Buon apporto in fase di spinta, con tanti cross mai sfruttati dai propri compagni.

Frattesi 7 - Corre per tre, poco importa se alle volte è poco preciso. Morde le caviglie di tutti gli avversari.

Dal 74' Bajrami sv



Stulac 5 - Prova anonima, il peggiore del centrocampo azzurro. Viene sostituito a metà secondo tempo senza venir rimpianto.

Dal 67' Ricci 6 - Pochi tocchi di palla, ma buona posizione e tanta corsa. Giovane e volenteroso.

Bandinelli 7 - Si vede poco, ma quando si accende è devastante. A tratti sprecato da mezzala.

Dezi 6,5 - Si muove tantissimo, si sbraccia ed offre tante soluzioni ai compagni. Davvero tarantolato.

Moreo 6,5 - Solita prova generosa per l'ariete ex Palermo, a cui manca soltanto il gol. Ottime spizzate e buona gestione del pallone nel far salire la squadra.



La Gumina 7 - Non sempre nel vivo del gioco, ma quando serve c'è. Grandissimo il bolide schiantato dietro Paleari per l'1-0 dal dischetto.

Dal 63' Mancuso 6 - Non è ancora al meglio e si vede, ma l'impegno c'è. Sarà sicuramente decisivo nelle prossime settimane.