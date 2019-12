Le pagelle dell'Empoli - La Gumina risolve, Mancuso sciupone

Risultato finale: Empoli-Ascoli 2-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Brignoli 7.5 - Provvidenziale in tre occasioni nella ripresa. C’è anche la sua firma sulla vittoria di oggi.

Veseli 5.5 - Prestazione non all’altezza. Viene fischiato dal pubblico di casa al momento della sostituzione. Dall’82’ Antonelli 6 - Aiuta la squadra nel forcing finale.

Maietta 6 - Con personalità il capitano stringe i denti, nonostante non sia al meglio, e conduce la difesa.

Nikolaou 6 - Buona l’intesa con il compagno di reparto. Porta a casa la sufficienza.

Balkovec 7.5 - Il suo mancino si conferma risorsa importantissima per lo sviluppo della manovra. Trova anche la gioia personale con una grande punizione.

Frattesi 6 - Gara in crescendo. Primo tempo al di sotto delle attese, nella ripresa sale in cattedra con carattere e sfiora anche la gioia personale, impegnando Leali in un paio di circostanze.

Ricci 6 - Gestisce bene la sfera e fa partire l’azione con autorevolezza. Lascia il campo per un problema fisico. Dal 66’ Stulac 6 - Stringe i denti nonostante il problema alla mano e risponde presente quando viene chiamato in causa da Muzzi.

Bandinelli 6.5 - Mostra una discreta condizione fisica e con i continui inserimenti crea diversi grattacapi alla difesa avversaria.

Dezi 6 - Si muove bene tra le linee e dai suoi guizzi nascono alcuni dei pericoli per l’Ascoli. Gli manca un pizzico di concretezza negli ultimi metri. Dal 74’ Laribi SV.

Mancuso 5.5 - Due errori da posizione più che favorevole, di cui uno clamoroso, macchiano la gara di questo pomeriggio.

La Gumina 7 - Il penalty neutralizzatogli a metà ripresa rischia di compromettere una gara di grande sacrificio, ma nel finale fa esplodere il Castellani con la rete da tre punti.