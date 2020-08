Le pagelle dell'Empoli - Male Ciciretti e La Mantia, Bajrami è un fantasma

vedi letture

Brignoli 7 - Neutralizza il rigore di Djordjevic nel secondo tempo regolamentare, ma non è sufficiente: la rete realizzata da Garritano al 97', infatti, condanna i toscani all'uscita di scena anticipata.

Fiamozzi 5.5 - Apporto sufficiente in fase difensiva, ma nullo sul versante d'attacco: non riesce mai a proporsi in velocità sulla corsia di sua competenza, chiuso da Vignato e Renzetti.

Nikolaou 5.5 - Attento sulle incursioni dei veneti all'interno dell'area di rigore, ma non è sempre preciso.

Romagnoli 6 - Poco prima del gol di Garritano, chiude la linea di passaggio tra Segre e Di Noia col Chievo che probabilmente avrebbe potuto firmare il vantaggio col qualche secondo d'anticipo. Buona la sponda per l'1-1 di Tutino sul corner calciato da Henderson.

Antonelli 6.5 - In partite così importanti, molto spesso sono i calciatori più esperti a fare la differenza in positivo: l'ex Milan è impeccabile in fase di copertura, ma un problema al polpaccio sinistro lo costringe al forfait anticipato (Dal 67' Pinna 6 - Non ha molte opportunità per mettersi in mostra, ma si impegna a dovere)

Ricci 4 - Serata da dimenticare per il giovane centrale dell'Empoli: nel primo tempo si divora un gol davanti al portiere, nel secondo commette fallo di mano per il rigore poi sbagliato da Djordjevic (Dal 68' Frattesi 6 - Parte col piglio giusto, dando una spinta fondamentale alla manovra degli ospiti, salvo poi calare col passare dei minuti)

Henderson 6 - Buon apporto sulla linea dei centrocampisti, dai suoi piedi è cominciata l'azione che ha portato al gol di Tutino. Imprevedibile con i tiri dalla distanza: in più di una occasione è riuscito a spaventare il Chievo.

Bandinelli 6 - Probabilmente ci si aspettava qualcosa in più da parte sua, ma gli va dato atto dell'impegno profuso sul terreno di gioco dal primo all'ultimo istante (Dal 106' Tutino 6 - A pochi istanti dall'ingresso in campo, mette la firma su un gol che riaccende le speranze dei toscani: la rimonta, però, è solo parziale)

Ciciretti 4.5 - Sbaglia uno dei due calci di rigore concessi all'Empoli dal sig. Ghersini. L'ex di Parma e Benevento non è particolarmente ispirato (Dal 101' Moreo 6 - Tocca pochi palloni nel poco tempo che gli viene concesso)

La Mantia 4.5 - Protagonista del secondo errore dal dischetto: si prende l'incarico della battuta, scalzando Mancuso, ma non è fortunato. Gioca un nutrito numero di sponde, senza però riuscire ad incidere sul match.

Bajrami 4.5 - Spettatore non pagante: il numero 11 non entra mai in partita, Marino se ne accorge prelevandolo dal campo nel secondo tempo (Dal 67' Mancuso 6 - Cerca di dare una spinta in più all'Empoli con l'obiettivo di passare il turno, ma può fare ben poco)