Le pagelle dell'Empoli - Mancuso apre le danze, Veseli in affanno

Risultato finale: Empoli-Venezia 1-1.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brignoli 6 - Non si lascia mai sorprendere dai tentativi del Venezia, anche se deve ringraziare i legni per un paio di occasionissime sventate nel primo tempo. Solido.

Veseli 5 - Va in sofferenza nel finale, in particolare dopo l'ingresso di Maleh che agisce sulla sua fascia. Causa il rigore con un intervento ingenuo a braccia larghe in piena area.

Maietta 5,5 - Appare talvolta un po' in affanno di fronte alla fisicità degli attaccanti del Venezia.

Nikolaou 5,5 - Presenza silenziosa ma relativamente efficace, è il più giovane nella linea difensiva azzurra e non è esente da qualche sbavatura.

Balkovec 6,5 - Nel primo tempo spinge tantissimo, è meno continuo nella ripresa ma non fa mancare il suo apporto nei momenti in cui l'Empoli si riversa in avanti.

Frattesi 5,5 - Si vede a tratti, non è al meglio della condizione fisica ma prova comunque a rendersi pericoloso dalla distanza. Dal 19' s.t.: Ricci 6 - Buon impatto sulla gara, anche se rischia subito il cartellino con un paio di interventi piuttosto ruvidi. Reclama nel finale per un tocco di mano di Modolo su un suo tiro, ma non ci sono gli estremi per il rigore.

Stulac 6 - Fa sentire la propria presenza soprattutto nella ripresa non disdegnando i duelli anche fisici a centrocampo.

Bandinelli 6 - Agisce, in collaborazione con Balkovec, sulla fascia sinistra dove l'Empoli costruisce alcune delle migliori soluzioni offensive. Tenta anche qualche conclusione personale ma senza fortuna.

Dezi 6,5 - Diverse idee interessanti anche se non sempre sono accompagnate dalla precisione nella realizzazione. E' comunque uno dei più attivi nella manovra offensiva dell'Empoli.

Mancuso 6,5 - Il gol ad appena 5' dall'inizio era forse destinato ad essere un assist per La Gumina, ma il pallone si insacca e la partita per l'Empoli sembra mettersi in discesa. Continua comunque a dare il proprio contributo in attacco, sia in appoggio ai compagni, sia guadagnando falli.

La Gumina 5,5 - Manca l'ispirazione ma anche un po' di fortuna, e l'attaccante ex Palermo deve ancora rimandare l'appuntamento con il gol. Dal 25' s.t.: Piscopo 6 - Si propone spesso in area ma i suoi tentativi non impensieriscono quasi mai Lezzerini.