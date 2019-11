Le pagelle dell'Empoli - Pioggia di insufficienze, occhio al giovane Ricci

Alberto Brignoli

© foto di Insidefoto/Image Sport

Brignoli 6 - Sul secondo gol viene tradito dal terreno di gioco: la palla schizza sull’erba bagnata e lo sorprende. Si riscatta nella ripresa con un buon intervento su Coda.

Maietta 5 - Inizia bene, ma gli esterni del Benevento lo mettono sempre in difficoltà creando la superiorità numerica. Non commette errori particolari, ma anche lui è fuori posizione quando Tuia insacca indisturbato.

Romagnoli 6 - Limita i danni e tutto sommato vince il duello con Coda, ci mette il fisico e l’esperienza per contenere il centravanti giallorosso. Buon salvataggio nel finale su Insigne.

Balkovec 6 - Dà l’impressione di essere l’unico del pacchetto arretrato a mantenere lucidità fino alla fine. Salvataggio importante su Sau che tiene a galla i toscani.

Gazzola 5 - Non ha spinto praticamente mai nella metà campo avversaria, bloccato dagli esterni del Benevento. In difficoltà come tutto il quartetto difensivo. (Dal 5’st Veseli 6 - Garantisce qualche cross in più e disputa 40 minuti ampiamente sufficienti).

Stulac 5 - La peggior prestazione da quando indossa la maglia dell’Empoli. Non ne indovina una e sbaglia una serie infinita di passaggi. Forse tardiva la sostituzione. (Dal 10’st Merola 5,5 - Approccio timido, Bucchi gli chiede di provarci dalla distanza ma non viene accontentato).

Bandinelli 5 - Parte a mille, desideroso di farsi rimpiangere dai suoi ex tifosi. Si spegne progressivamente e non entra mai nel vivo del gioco. (Dall’11’st Ricci 6,5 - Un ragazzo da seguire con grande interesse, a sorpresa è il migliore della sua squadra. Mezz’ora di grande qualità, sfiora il gol del 2-1 che avrebbe riaperto il match).

Frattesi 5,5 - E’ vero che ci prova in tutti i modi proponendosi sulla fascia con continuità, ma i suoi cross sono imprecisi e spesso facile preda della retroguardia giallorossa. Almeno non molla e combatte.

Dezi 5 - Tra le linee dovrebbe creare problemi ai giallorossi, ma fatica a trovare la posizione. Da rivedere l’intesa con Laribi: i due danno la sensazione di pestarsi i piedi e di ostacolarsi a vicenda.

Mancuso 5 - Altra gara da dimenticare per un calciatore che a Pescara segnava in ogni modo e che ad Empoli sta attraversando un periodo di preoccupante involuzione. Tiri in porta? Zero!

Laribi 5,5 - Non ha fatto molto meglio del compagno di reparto, ma almeno ha creato qualche grattacapo al quartetto difensivo del Benevento. Solo Montipò gli nega la gioia del gol sul finire del primo tempo.