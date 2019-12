Le pagelle dell'Empoli - Ricci sfortunato, Laribi giornata no

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Le pagelle dell’Empoli, che oggi è sceso in campo nell’anticipo del boxing day contro il Cosenza allo stadio -0 San Vito. La gara è terminata 1-0 per la squadra calabrese. Ecco le valutazioni dei giocatori toscani:

Brignoli 6 Incolpevole sul gol subito al 12’ del primo tempo, dato che Baez colpisce da posizione ravvicinata. E’ bravo nel recupero a sventare il gol del possibile 2-0 di Pierini.

Pirrello 5,5 Colpe al 50% da dividere con Romagnoli per il gol subito al 12’ del primo tempo, dato che Baez s’infila tra i due giocatori e insacca da pochi passi. Sventa però un’occasione importante a fine primo tempo, facendosi perdonare parzialmente l’errore sul gol.

Nikolaou 6 Fa il suo dovere nel corso del match.

Romagnoli 5,5 Muzzi gli chiede di diventare un play aggiunto, dato che Machach argina bene Ricci nel primo tempo. Qualche responsabilità anche lui nel gol del momentaneo 1-0, quando Baez s’infila tra lui e Pirrello.

Veseli 6 Con i gradi di capitano nella giornata di oggi, si vede poco durante il primo tempo anche se in più di un’occasione cerca di scuotere i suoi compagni. Si fa notare a inizio ripresa, quando sventa due buone opportunità per i padroni di casa.

Frattesi 6 Partita sufficiente la sua anche se un infortunio lo costringe ad abbandonare il campo già al 43’ del primo tempo: fatale per lui uno scontro di gioco con D’Orazio (43’ pt Dezi 5,5 - Inizia bene mettendo un buon pallone in mezzo all’area. Ci prova).

Ricci 6 E’ sua la prima occasione del match al 9’. Bravo a gestire bene diversi palloni, punto di riferimento per i compagni anche se Machach lo argina in più occasioni. E’ dai suoi piedi che nasce la conclusione che farà discutere: il giocatore calcia sulla traversa, la sfera rimbalza oltre la linea di porta ma l’arbitro non assegna il gol.

Fantacci 6 Debutto dal primo minuto in questa stagione. Non si nasconde e cerca di essere un

supporto per i suoi compagni. L’entusiasmo della gioventù, positivo (dal 23’ st Laribi 4,5 - Dopo tre minuti si fa ammonire per un fallo su Baez, dopo 9 ne fa un secondo che gli costa il rosso. Giornata no).

Bajrami 6 Le sue sono buone intuizioni quando mette il pallone in mezzo all’area, ma si scontra anche lui con la giornata positiva della difesa calabrese (dal 33’ st Stulac 5,5 Prova a inserirsi senza successo).

La Gumina 6 Volitivo nel cercare spazi nella difesa cosentina, soprattutto nel finale di gara. Viene ammonito dopo uno scontro con Monaco, poi l’arbitro riconcilia la situazione. E’ suo il primo tiro in porta della sua squadra, al 18’ del secondo tempo, ma Perina blocca il suo rasoterra. Pericoloso tiro-cross nel finale di gara, la sfera non viene raccolta.

Mancuso 5,5 Si vede poco nel primo tempo, nella ripresa è sua la seconda occasione più clamorosa ma Perina s’immola e trova la parata.