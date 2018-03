Le pagelle dell'Empoli - Rodriguez risolve la partita

Empoli 2-0 Salernitana

Alejandro Rodriguez

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Gabriel 6 - Nessun tiro vero dalle sue parti, si limita a trasmettere sicurezza ai difensori con le sue uscite.

Di Lorenzo 6 - Contiene bene l’eclettico Sprocati pur commettendo qualche grossolano errore.

Maietta 6.5 - Mette in campo tutta la sua esperienza rendendosi anche pericoloso dalle parti di Radunovic.

Luperto 6 - Confermato nella posizione di centrale, innesca un bel duello con Kiyine riuscendo quasi sempre ad uscirne vincitore.

Pasqual 7 - Tra i più attivi dei suoi, è onnipresente. Spesso scende e va al cross realizzando l’assist vincente per Rodriguez.

Lollo 5 - Spesso al centro dell’azione, perde una quantità enorme di palloni mettendo in difficoltà gli azzurri. Dal 72’ Brighi sv.

Castagnetti 6 - Gara di sacrificio dell’ex Spal, chiamato a fronteggiare la fisicità di Minala.

Bennacer 6 - Prova a cambiare la partita con le sue qualità ma spesso si incarta con controlli a dir poco difficoltosi.

Zajc 5.5 - Parte bene con una bella giocata che mette i brividi a Radunovic. Poi cala peccando spesso di leziosità. Dall’89’ Polvani sv.

Caputo 6.5 - Pesa quel palo colpito nel finale del primo tempo ma nella ripresa si riscatta con l’assist per il 2-0.

Donnarumma 6 - Vuole far bene contro la sua ex squadre e lo dimostra con un paio di giocate che non bastano per cambiare il risultato. Dal 70’ Rodriguez 7.5-Entra e realizza due gol importantissimi per la squadra toscana.