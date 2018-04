Le pagelle dell'Empoli - Sempre bomber Caputo, ottimo Krunic

Risultato finale: Empoli-Pro Vercelli 3-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gabriel 6 - Non ha responsabilità sulle reti subite, non è poi quasi mai chiamato in causa dagli avanti della formazione ospite.

Di Lorenzo 6 - Si fa beffare da Castiglia in occasione della seconda rete della Pro Vercelli, è bravo comunque a servire l'assist vincete per la rete di Caputo.

Luperto 6,5 - Terza rete in campionato per il centrale dell'Empoli, sigla il classico gol dell'ex approfittando della rivedibile fase difensiva della squadra ospite.

Veseli 6 - Non è un centrale difensivo e in alcune occasione ha qualche indecisione, nulla di così grave per non guadagnarsi la sufficienza piena.

Pasqual 5,5 - Serve l'assist per Luperto ma non è perfetto in marcatura su Ghiglione, si fa superare troppo facilmente dall'esterno della Pro Vercelli che serve poi la sfera per il gol di Castiglia.

Bennacer 5,5 - Da rivedere in occasione del contrasto vinto da Bifulco che porta al gol lo stesso ex Carpi, poi nella ripresa si divora da pochi passi la rete del poker.

Castagnetti 6 - L'ex Spal raramente sbaglia un pallone in mezzo al campo, efficace nel servizio per i compagni e nessun errore da segnalare.

Krunic 6,5 - Il rendimento del centrocampista bosniaco lievita con il passare dei minuti, si prende le redini del centrocampo e serve l'assist vincete per Zajc. (Dal 82' Traore 5,5 - Entra bene in campo grazie alla sua rapidità ma si divora la rete del poker a porta sguarnita).

Zajc 6,5 - Ci mette la firma come ormai di consueto in questo campionato, si inserisce perfettamente sul filtrante di Krunic e sigla l'ottava rete in stagione. (Dal 84' Donnarumma sv).

Caputo 7 - Nettamente il migliore in campo, come sempre non manca il suo sigillo da bomber di razza. Si sacrifica anche per la squadra sgomitando con l'intero reparto arretrato della Pro Vercelli.

Piu 5 - Non riesce a ripetere l'ottima prestazione con tanto di gol della giornata precedente a La Spezia, non riesce mai a rendersi pericoloso perdendo anche qualche pallone di troppo. (Dal 71' Brighi 6 - Entra bene per andare a rimpolpare il reparto di centrocampo con la sua esperienza).