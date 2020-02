Le pagelle dell'Empoli - Tutino segna e fa segnare, Mancuso gran gol

Risultato finale: Empoli-Crotone 3-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brignoli 6 - Fino al 40’ del primo tempo sempre molto attento sui cross che arrivavano dal fondo. Rimette in partita il Crotone con una papera sulla conclusione dalla distanza di Crociata. Si riscatta nella ripresa quando vola a salvare su una conclusione dalla distanza di Gerbo e poi mette in corner ancora una conclusione sempre del numero 16 rossoblu.

Fiamozzi 6,5 - Disegna una traiettoria al bacio in occasione del vantaggio di Tutino. Pochi rischi in difesa e ottimo appoggio per i compagni in attacco.

Maietta 6 - Armenteros e Maxi Lopez non sono clienti facili ma riesce comunque a non soffrire eccessivamente anche se guadagna un giallo che lo farà entrare in squalifica.

Romagnoli 6 - Sempre molto attento al centro dell’area. Efficace nei momenti in cui il Crotone spinge.

Balkovec 6 - Chiude gli spazi a Mustacchio della sua corsia di competenza, si sovrappone spesso a Tutino alla ricerca del fondo.

Frattesi 6 - Buone le sue incursioni all’interno dell’area di rigore, partecipa alla lotta in mezzo al campo (Dall’85’ Bandinelli sv).

Ricci 6,5 - Sua la prima occasione del match scaldando i guantoni di Cordaz. Buona prestazione la sua.

Henderson 7 - Recupera tanti palloni in mezzo al campo, letale quando si propone in area di rigore e realizza il 3-1 sfruttando un cioccolatino di Tutino (Dall’82’ Stulac sv).

Bajrami 6,5 - Una spina nel fianco della difesa del Crotone specie nel primo tempo. Chiama Cordaz alla grande parata con una conclusione potente, propizia il terzo gol con una bella discesa sulla destra. Nella ripresa fallisce la rete del ko (Dal 78’ Ciciretti sv).

Mancuso 6,5 - Il gol del 2-0 è da cineteca. Sfrutta una leggerezza di Gigliotti per controllare e calciare dalla distanza bucando Cordaz.

Tutino 7,5 - Ancora a segno davanti al pubblico amico, brucia Mustacchio trasformando in gol un traversone al bacio di Fiamozzi. Nella ripresa invece indossa i panni dell’assistman quando serve ad Henderson il 3-1.