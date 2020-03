Le pagelle dell'Empoli - Tutino spento. In pochi sopra la sufficienza

Risultato finale: Empoli-Trapani 1-1

Brignoli 6 - Viene bucato da un tiro di Pettinari che gli passa sotto le gambe, per il resto la pressione del Trapani porta a pochissime sue parate degne di nota.

Fiamozzi 6 - Buona spinta sulla destra, dove trova anche un paio di cross pericolosi. In difesa soffre un po' Colpani.

Nikolau 5,5 -Partita attenta del centrale greco, che però come il compagno si distrae in occasione del gol concedendo a Pettinari la possibilità di segnare (dal 55' Balkovec 6 - Non dà una grandissima scossa ma è comunque utile alla squadra in un momento difficile).

Sierralta 5,5 - Pagella simile al compagno, anche se il centrale cileno chiude in maniera decisiva almeno un paio di volte. Divide con Nikolau le colpe di aver perso Pettinari sul gol.

Antonelli 5,5 - Si vede pochissimo in avanti. In difesa è attento a coprire poco ma dà pochissimo apporto alla squadra.

Bandinelli 5 - Fa pesare e non poco la panchina di Frattesi che manca come il pane agli uomini di Marino. A centrocampo viene mangiato dagli avversari: non proprio la sua giornata (dal 79' Ciciretti 6,5 - Dai suoi piedi nasce il corner che porta all'autogol di Pagliarulo. Fa poco altro, ma permette a Marino di uscire senza sconfitta dalla sfida. Non poco).

Ricci 6 - Dà geometria al centrocampo di Marino e anche se non compie azioni spettacolari è spesso nel vivo del gioco.

Henderson 6 - Fa almeno un paio di giocate da lustrarsi gli occhi. La sua grande corsa viene liberata in poche occasioni, ma quando ci riesce per gli avversari sono guai.

Bajrami 5,5 - Si vede soprattutto per una grande punizione nel primo tempo. Per il resto poco altro.

Tutino 5 - Questa volta l'attaccante dell'Empoli non riesce mai ad incidere. Un po' per colpa sua, un po' per colpa dei compagni tocca pochissimi palloni ed esce dal campo a testa bassa (dal 59' La Mantia 5,5 - Sparacchia via una potenziale occasione, poi con una zampata prova a rimediare ma non ci riesce. Di sicuro è più nel vivo del gioco rispetto a Tutino).

Mancuso 6 - Ci prova venendo anche a prendersi il pallone a centrocampo. In area sbaglia due volte con il sinistro ma i tentativi erano tutt'altro che semplici. Non una partita eccellente, ma la colpa non è sua.