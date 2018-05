Le pagelle dell'Empoli - Zajc attivo, Donnarumma freddo dal dischetto

Risultato finale: Empoli-Cremonese 1-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Terracciano 6 - Non viene impegnato molto dagli attaccanti della Cremonese, attento sui traversoni dal fondo. Incolpevole sul gol di Arini.

Di Lorenzo 6 - Come sempre accompagna l'azione sulla fascia destra, concede qualche centimetro di troppo in difesa.

Maietta 6.5 - Praticamente impeccabile sui traversoni che arrivano dal fondo. Si fa sempre trovare pronto in area.

Luperto 6 - Gioca sempre d'anticipo su Brighenti, tocca una grande quantità di palloni negli ultimi venti metri.

Pasqual 6 - Molto alto quando l'Empoli attacca, concentrato quando c'è da fare la diagonale in difesa.

Traore 6 - La volontà certamente non manca, non è sempre preciso nella giocata profonda per le punte.

Castagnetti 6 - Comanda il gioco facendo girare il pallone in maniera precisa anche se non alza molto i ritmi. Scalda però i guantoni a Ujkani nel primo tempo.

Krunic 5.5 - Cerca la conclusione come sempre dal limite dell'area ma trova Ujkani pronto. Non segue Arini per il gol del vantaggio ospite.

Zajc 6.5 - Gioca fra le linee e si allarga spesso sulla fascia. Buoni i suoi spunti per gli attaccanti, sempre nel vivo dell'azione (Dal 77' Brighi sv).

Donnarumma 6 - Non si vede molto negli ultimi metri, non riesce mai a concludere verso la porta di Ujkani. Si procura e realizza il gol del pareggio (Dal 76' Piu sv).

Caputo 5.5 - Le occasioni più pericolose portano il suo marchio. Nel primo tempo si divora però il vantaggio calciando addosso a Ujkani.