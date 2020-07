Le pagelle dell'Empoli - Zurkowski e Mancuso i migliori. Bajrami sa fare male

L’Empoli torna alla vittoria e lo fa grazie alla doppietta di Leonardo Mancuso che sale a quota 11 reti in campionato. Vediamo le pagelle dei toscani.

Brignoli 6,5: Ottanta minuti da quasi spettatore, poi tre parate nella stessa azione di cui una difficilissima su Capello che impediscono al Venezia di restare in partita.

Fiamozzi 6,5: Il suo rientro garantisce corsa e cross a Pasquale Marino che infatti predilige il suo versante. Ingenuo in occasione del giallo.

Maietta 6,5: Controlla dall’alto della sua esperienza gli avanti lagunari quasi mai pericolosi.

Romagnoli 6: Ordine e attenzione, la cerniera difensiva toscana tiene benissimo.

Antonelli 6: Caligara lo mette spesso in difficoltà nel primo tempo. Prestazione in crescendo.

Żurkowski 7: Buoni spunti, tanto movimento ed uno strapotere fisico che emerge in occasione del contropiede del 2-0. Lezzerini gli nega la gioia del gol.

Henderson 6: la regia dell’ex Bari non è da premio oscar, ma il suo lo fa bene e gli attaccanti provvedono alla finalizzazione.

Bandinelli 6,5: Riesce a smarcarsi spesso e volentieri per rendersi pericoloso in area. Peccato che manchi della giusta freddezza. Dal 33’ st Frattesi 6: sfiora il gol con una ripartenza solitaria.

Ciciretti 6: Il meglio lo fa vedere da calcio di punizione, dove è una minaccia costante.

Mancuso 7,5: “Man of the match”, con le due zampate decisive ed una capacità di trasformare in oro tutto ciò che tocca. Nella stessa serata va in doppia cifra e si porta a quota 11 reti, ma soprattutto restituisce una vittoria che mancava da troppo tempo. Dal 33’ st Moreo SV.

Bajrami 6,5: Brucianti accelerazioni e momenti di pausa. I suoi strappi fanno male, specie quando gli spazi si aprono.