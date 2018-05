Le pagelle dell'Entella - Aramu e Gatto pericolosi, La Mantia poco cattivo

Risultato finale Virtus Entella-Ascoli Picchio 0-0

Paroni 6 - Tra i pali è una certezza. Non fa gli straordinari ma risponde presente ogni volta che viene chiamato in causa.

De Santis 6 - La giovane età del classe 1997 non lo mette in difficoltà in una gara così delicata. Affronta Pinto a testa alta e riesce ad arginarlo con costanza.

Pellizzer 6 - Non ci mette troppo a prendere le misure a Monachello, lo marca a uomo e fa quel che deve. Sempre presente sui calci piazzati, dove prova a rendersi pericoloso di testa.

Ceccarelli 6 - Fino alla sostituzione forzata, a inizio secondo tempo, per un colpo subito, aveva disputato una prestazione attenta in chiusura. (Dal 55' Cremonesi 6 - E' bravo negli anticipi e quando si sgancia da compiti difensivi, si rende pericoloso con un'inzuccata verso la porta).

Aliji 6 - Ingaggia un duello personale con Mogos e si litigano la fascia per tutta la partita. Qualche volta riesce a superarlo e ad andare verso il fondo, qualche volta invece no. Centra il palo esterno e si divora il gol al fotofinish.

Eramo 6 - Garantisce personalità e sostanza al centrocampo, presidiando la corsia destra e alzando il gioco. Confeziona più di un assist per i compagni e partecipa alle azioni d'attacco. (Dal 63' Icardi 6.5 - Sull'esterno si trova a proprio agio, protagonista dell'azione più pericolosa della ripresa, soltanto Agazzi gli nega il gol).

Crimi 6 - Arcigno, tecnico, vero e proprio ago della bilancia. Una prestazione a tutto tondo, di contenimento ma anche di qualità nel verticalizzare per gli attaccanti.

Troiano 6 - Guida da leader la squadra in un match delicato, ci mette esperienza e fisico a centrocampo e ha pure l'occasione più pericolosa del primo tempo. La mira non lo aiuta.

Gatto 6.5 - Fa le fortune dei suoi, comanda sulla fascia mancina e manda ai pazzi gli avversari. Inventa sempre qualcosa con il pallone tra i piedi e sforna assist per i compagni. Sfiora la rete prima di uscire. (Dal 75' De Luca s.v.).

Aramu 6.5 - Ha qualità da vendere e lì sulla trequarti fa quel che vuole. Trova sempre lo spunto giusto, si inserisce tra le linee a ricevere palla, crossa e punta anche la porta.

La Mantia 5.5 - Sciupa due grosse opportunità nel primo tempo, manca un po' di cattiveria sotto porta. Ma il lavoro che fa per la squadra è enorme: va a prendersi palla e si sacrifica sul fronte d'attacco.