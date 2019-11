Le pagelle dell'Entella - Contini distratto, Poli riaccende le speranze

Salernitana-Entella 2-1

Fabrizio Poli

© foto di Federico De Luca

Contini 4,5 - Ha evidenti responsabilità sulla punizione di Maistro, quando si lascia infilare sul proprio palo. Può poco o nulla, invece, sul raddoppio.



Coppolaro 6 - Tignoso e sempre al posto giusto. Jallow e Kiyine gli creano non pochi grattacapi, ma è bravo a mettere una pezza dove necessario.

Poli 6,5 - Fa a sportellate per tutto il match con gli attaccanti granata, concedendogli molto poco. Nel finale tiene vive le speranze dei liguri con un gran colpo di testa, che gli vale il secondo gol consecutivo.

Chiosa 5 - Solo un tempo per il centrale di Boscaglia, che va in enorme sofferenza sui tagli di Jallow e i movimenti del duo Maistro-Lombardi. Dal 46' Crialese 5,5 - Entra con la giusta cattiveria, che però finisce col diventare troppa. Prima guadagna un giallo evitabile, poi regala la punizione del vantaggio granata.

Eramo 6 - Prova di corsa e sacrificio dell'esterno biancazzurro, che macina chilometri pur dimostrando una scarsa lucidità.

Schenetti 6 - Propone tanti inserimenti senza palla e prova spesso ad arretrare per far partire l'azione dal basso.

Adorjan 5 - Perde tanti palloni sanguinosi che mettono in difficoltà la retroguardia. Non pervenuto in costruzione. Dall'85 Currarino sv

Nizzetto 4,5 - Lanci e cambi di gioco a profusione, ma ha sul piede il pallone più importante nel finale e lo sciupa malamente calciando tra le braccia di Micai.

Sala 6 - Nel primo tempo rappresenta il più pericoloso dei liguri, scodellando alcuni palloni invitanti in area. Col passare dei minuti si abbassa sempre di più per contenere Lombardi e Maistro.

Mancosu 5 - Prova a farsi vedere e a combinare coi compagni, ma non riesce a pungere praticamente mai.

De Luca G. 4,5 - Gara inconsistente da parte della "Zanzara", anticipato costantemente dai difensori granata. Delittuosa l'occasione gettata alle ortiche sul finire del primo tempo quando, tutto solo, esalta i riflessi di Micai. Dal 69' Morra 5 - In più di venti minuti tocca pochissimi palloni senza riuscire a dare la scossa ai compagni.