Le pagelle dell'Entella - Contini salva il possibile, Eramo non punge

Contini 7 - Subisce due gol, ma ne evita almeno altri quattro: tantissimi interventi degni di nota per il portiere dell'Entella, decisivo in diverse circostanze su Buonaiuto e Iemmello.

Coppolaro 6 - Prova a spingere sulla corsia di destra. Si merita la sufficienza, pur non essendo riuscito a trovare le giuste misure sui traversoni per gli attaccanti.

Pellizzer 5.5 - Spesso in difficoltà sulle incursioni degli avversari, perde qualche duello di troppo con gli attaccanti.

Chiosa 5.5 - Prestazione non esaltante per il centrale difensivo biancoceleste, ad un passo dall'autorete in avvio di match nel tentativo di anticipare Iemmello.

Crialese 6 - Cerca spesso di variare il gioco e di prendere l'iniziativa, ma non crea mai particolari problemi ai padroni di casa. (Dall'87' Mancosu s.v.)

Settembrini 6 - Prova a prendersi la scena in particolare nella seconda frazione, ma non è assistito né dalla precisione né dalla fortuna.

Paolucci 5.5 - Gli sono capitate due ottime chance da calcio di punizione, la specialità della casa per chi ha come idolo Andrea Pirlo. In entrambe, però, non è riuscito a pungere.

Eramo 5.5 - Il cartellino giallo ricevuto in avvio pesa sulla sua prestazione: partita certamente non all'altezza delle aspettative per il numero 27. (Dall'82' Currarino s.v.)

Schenetti 6.5 - L'ex Cittadella ricopre al meglio il ruolo di trequartista, facendo da tramite tra la linea di centrocampo e quella d'attacco. Non sfrutta, però, diverse chance da rete.

Morra 6 - Ha qualche buona opportunità per trovare il gol, ma il più delle volte si trova a fare i conti con l'attenta e preparata difesa del Perugia: Gyomber, in particolare, è il più aggressivo ai suoi danni. (Dal 72' De Luca G. 4.5 - Entra, subisce fallo, reagisce in malo modo e si fa espellere. Circa venti minuti di pura follia)

De Luca M. 5.5 - Riceve pochissimi palloni nel primo tempo. Nella ripresa, invece, esce allo scoperto ed entra finalmente in partita: in pieno recupero cerca la magia col tacco, ma Vicario gli dice di no.