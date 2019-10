Le pagelle dell'Entella - De Luca ricama, Poli match winner

Risultato finale: Virtus Entella-Cosenza 1-0

Contini 6 - La serata per lui è agevole, nonostante il risultato resti in equilibrio fino alla fine. L'intervento più complesso è su un radente da posizione defilata di Litteri. Per il resto, nessun pericolo e grande attenzione in uscita.

Bonini 6 - Serata inevitabilmente condizionata dall'ammonizione rimediata all'undicesimo per un intervento in ritardo su Carretta. Ha il merito di non perdere i riferimenti e, agevolato dalle difficoltà dei calabresi, chiude in crescendo.

Poli 7 - Il match winner che non t'aspetti: comanda la difesa con leadership, di rado sbaglia il timing dell'intervento e la decide con un colpo di testa perentorio, sul gran pallone di Eramo. Terzo tempo che segna il ritorno alla vittoria della squadra di Boscaglia.

Pellizzer 6,5 - Sorveglia a vista gli avversari e blinda le zone di competenza. C'è molto di suo in un clean sheet mai davvero in discussione: si coordina con i compagni di reparto e gestisce bene gli attacchi del Cosenza.

Sernicola 6,5 - Buona vivacità per gran parte della prima frazione sulla destra. Scucchiaia con precisione svizzera per De Luca, che non angola di testa. Allora decide di mettersi in proprio senza grandi risultati, con un sinistro solo potenza che si perde oltre il montante. Più accorto dopo l'intervallo. (Dall'85' Settembrini s.v.).

Schenetti 6 - Ampiamente coinvolto nel palleggio dei liguri, anche se l'errore nel primo tempo può costar caro: rigore in movimento che si divora clamorosamente, facendo infuriare in panchina Filippi. Prova a rimediare nella ripresa con un bel piattone, ribattuto con un colpo di reni da Perina.

Paolucci 6 - Cuce il gioco, regia ponderata e quasi sempre fluida. Lega bene con i compagni e cerca anche la soluzione personale dopo un bel dribbling su Capela. In chiusura di primo tempo riceve un colpo che lo costringe a dare forfait all'intervallo: lo rileva Adorjan. (Dal 46' Adorjan 6 - Buon ingresso. Spaventa Perina con un destro di controbalzo che si perde alto non di molto).

Nizzetto 6,5 - Prima metà di buona fattura: dialoga con i compagni e non si isola. A referto anche un gran lob per Mancosu, che non trova il pallone sul secondo palo. Richiamato in panchina poco dopo il sessantesimo. (Dal 62' Eramo 6,5 - Suo l'assist per il colpo di testa vincente di Poli).

Crialese 6 - Buona gestione della doppia fase. Spinta meno propulsiva rispetto a quella di Sernicola: priorità al contenimento, che esegue con diligenza. Pochi scricchiolii nel duello con Corsi, serve un buon pallone a Mancosu, che non ne approfitta.

De Luca 6,5 - La complementarità con Mancosu gioca un brutto scherzo alla difesa del Cosenza: se il partner esce un po' dai bordi in alcune circostanze, lui ricama e mette pepe in attacco. Almeno un paio di giocate finissime nel primo tempo, una delle quali vanificata dal compagno d'attacco. Meno mortifero nel secondo tempo.

Mancosu 5,5 - Sprecone nel primo tempo: al sedicesimo va a vuoto su un cioccolatino di Nizzetto, dopo essere sfuggito alla marcatura di Capela. Al minuto trentatré si divora il vantaggio con un destro troppo ampio, su una splendida invenzione di De Luca.