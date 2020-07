Le pagelle dell'Entella - Dezi man of the match, Mancosu si riscatta dall'errore

Risultato finale: Empoli-Entella 2-4.

Contini 6 - Non può nulla sulle reti dell'Empoli: Mancuso lo spiazza con mestiere dal dischetto, mentre Żurkowski si inventa una saetta da lontano. Al rientro dopo 5 turni di stop, si fa trovare pronto.

De Col 6 - Nel primo tempo piazza diversi cross a beneficio dei giocatori più avanzati, anche se non sempre con la dovuta precisione. Nell'ultima parte di gara Boscaglia decide di sacrificarlo per aumentare il peso in attacco. Dal 35' s.t.: Settembrini 6 - Entra bene in partita, ma è anche protagonista di un episodio controverso, il presunto fallo su Stulac che innesca il contropiede del 4-2. L'Empoli protesta ma Marinelli non rileva irregolarità.

Pellizzer 6 - Zurkowski lo mette alla prova, ma è attento a non commettere leggerezze all'interno della propria area.

Chiosa 6 - Fa buona guardia su un pericoloso Frattesi ed un Ciciretti che tuttavia va raramente all'affondo per vie centrali. Dal 17' s.t.: Poli 6 - Entra per l'acciaccato Chiosa e tiene bene il campo.

Sala 6 - Piazza il cross preciso per Dezi che apre la rimonta dell'Entella. In termini difensivi soffre un po' il dinamismo di Ciciretti, senza comunque concedergli troppi spazi.

Dezi 7,5 - Man of the match in tutti i sensi. Commette il fallo che determina il rigore per l'Empoli, ma davanti alla sua ex squadra è particolarmente ispirato in termini offensivi, realizza una doppietta e mette a tabellino anche l'assist per il 3-2 di Mancosu.

Paolucci 6 - Si mette in luce con alcune giocate per i compagni, ed anche per un'iniziativa personale che impegna Brignoli. Alla distanza però si spegne un po'. Dal 17' s.t.: Toscano 6,5 - Entra con piglio deciso e innesca diversi contropiedi. Mossa azzeccata da parte di Boscaglia.

Mazzitelli 6 - Un po' troppo irruento in alcuni contrasti. Rischia qualcosa ma Marinelli lo grazia, mentre Henderson gli restituisce quanto incassato andando incontro al cartellino rosso.

Schenetti 7 - Grande contributo in termini di gioco prodotto, si prende la soddisfazione di chiudere la partita con un gran gol in contropiede.

Rodriguez 5,5 - Si vede solo a tratti, in particolare in avvio, ma a parte la rete annullata per fuorigioco, non si rende mai realmente pericoloso. Dal 14' s.t.: Mancosu 6,5 - Rimedia all'errore dal dischetto incornando il 3-2 con grande determinazione.

De Luca G. 6,5 - Guadagna il rigore che Mancosu calcia a lato, con il suo dinamismo crea spesso grattacapi agli esterni dell'Empoli. Dal 34' s.t.: De Luca M. 6 - Entra nel finale incandescente e dà il suo contributo.