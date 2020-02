Le pagelle dell'Entella - Difesa granitica, De Luca continua a segnare

Risultato finale: Virtus Entella-Pescara 2-0

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Contini 6 - Risponde presente alla sollecitazioni avversarie, buona prova tra i pali.

Copoolaro 6 - Tiene botta agli avversari, qualche scricchiolo in entrambi i tempi, ma prova sufficiente.

Pellzzer 6.5 - Fa a sportellate con l'attacco avversario, ne esce vincitore. Prova più che sufficiente in mezzo, Una delle migliori gare dell'ultimo periodo.

Chiosa 6.5 - Annulla Maniero e Galano, prestazione di sostanza.

Sala 6.5 - Crescita esponenziale per il terzino, che migliora gara dopo gara. Profilo da seguire.

Paolucci 6 - Prova volenterosa in mezzo al campo, cuce il gioco e recupera palloni.

Settembrini 6 - Solito lavoro in entrambe le fasi, appena può si inserisce in avanti.

Mazzitelli 6 - Ammonito per simulazione, ma quando è in campo le sue giocate non sono mai banali. Da Chiavari per rilanciarsi. (dal 74' Toscano 6 - )

Dezi 6 - Diligente sulla trequarti, appena può si lancia e mette cross interessanti per i compagni. Si deve rilanciare dopo la parentesi grigia ad Empoli.

Rodriguez 6.5 - Prima da titolare e gol su rigore anche se aveva sbagliato in precedenza un'occasione facile. Da migliorare il feeling con De Luca. (dal 68' Morra 6 - Spezzone di gara volenteroso.)

De Luca 7 - La Zanzara continua a segnare e si dimostra in forma. Movimento, guizzi e tanta pericolosità. (dall'83' Nizzetto s.v. - )