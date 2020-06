Le pagelle dell'Entella- Difesa promossa, che cuore Morra

Borra 6 - Viene chiamato poco in causa, ha il merito di farsi trovare pronto soprattutto quando Aya impatta bene la palla e per poco non porta in vantaggio la Salernitana. Mezzo voto in meno per un'uscita a vuoto su Gondo.

De Col 6 - Tiene bene la posizione, paradossalmente spinge più nel finale specialmente dopo l'uscita di Kiyine.

Chiosa 5,5 - Il meno brillante del reparto difensivo, un suo errore per poco non costa un rigore a favore della Salernitana. Si fa sovrastare da Djuric che colpisce la traversa.

Poli 6 - Prima d'anticipo, poi di posizione dopo aver subito un cartellino giallo. Prova sufficiente.

Sala 6 - Tanto movimento e una buona qualità ogni volta che l'Entella decide di impostare l'azione dalla retrovie. Un'altra prestazione di livello.

Mazzitelli 7 - Calciatore di livello assoluto per la categoria, gli mancava soltanto il gol e l'ha trovato in apertura di ripresa con un inserimento perfetto.

Paolucci 6 - Parte fortissimo, crea un paio di situazioni interessanti e salta in scioltezza Di Tacchio. Si spegne progressivamente, ma si sacrifica tanto.

Settembrini 5,5 - Quando la Salernitana riparte sembra andare in difficoltà, spesso sbaglia i tempi dell'anticipo e fa arrabbiare l'allenatore.

Schenetti 6 - Stesso discorso fatto per Paolucci. La qualità è indiscutibile, è discontinuo nei 90 minuti. (Dal 40'st Toscano sv).

Morra 6,5 - Sforna un assist al bacio per Mazzitelli. Sarà pur vero che non tira praticamente mai in porta, ma fa un lavoro eccellente e sfiancante in fase di non possesso (Dal 45'st Crialese sv).

Rodriguez 5 - Forse il peggiore della sua squadra, tre volte ha la palla giusta per raddoppiare ma si fa anticipare da Jaroszynski e Billong. (Dal 32'st De Luca sv).