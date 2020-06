Le pagelle dell'Entella - Flop Dezi e Mancosu, ok Paolucci e Mazzitelli

Borra 6.5 - Esente da colpe sui gol di Mazzocco e Barison, compie un grande intervento su Burrai allo scoccare dell'ora di gioco sul punteggio di 1-0.

De Col 5.5 - Non riesce a dare una mano al reparto offensivo: non riesce quasi mai ad involarsi in velocità sulla corsia di sua competenza.

Chiosa 5.5 - Serata tutt'altro che indimenticabile per il centrale difensivo biancoceleste.

Pellizzer 6 - In una partita complicata come quella odierna, è bravo a metterci tutta l'esperienza del caso per riuscire a destreggiarsi a dovere.

Crialese 6.5 - Si disimpegna al meglio tra la zona d'attacco e il reparto difensivo, proponendosi più volte con i traversoni per gli attaccanti, non tralasciando neppure qualche sporadica iniziativa personale (Dal 68' Sala 6 - Si fa vedere col contagocce nei venticinque minuti, recupero compreso, che Boscaglia gli ha concesso)

Settembrini 6.5 - Gran lavoro del centrocampista, uno dei più attivi nella manovra della formazione ospite. Si riscatta dopo la prova sottotono contro la Salernitana (Dall'82' Toscano s.v.)

Mazzitelli 6.5 - Si conferma in un ottimo stato di forma: questa volta, a differenza di venerdì, non riesce però a trovare la gioia personale.

Paolucci 6.5 - E' un giocatore al quale Boscaglia difficilmente potrà rinunciare, nonostante i numerosi impegni ravvicinati, da qui a fine stagione. E' il fulcro del centrocampo dell'Entella: dai suoi piedi passano un'infinità di palloni.

Dezi 5 - Schierato nel ruolo di trequartista, non riesce ad esprimere le sue potenzialità. L'ex Parma viene chiamato in causa in sporadiche occasioni dai compagni (Dal 64' Schenetti 6 - In pieno recupero, a risultato acquisito, Di Gregorio gli nega il gol della bandiera. Entra in campo col piglio giusto)

Mancosu 5 - Altra serata opaca e senza gol per il centravanti cagliaritano. Bocciatura completa per uno dei più esperti calciatori a disposizione di Boscaglia (Dal 64' Rodriguez 5.5 - Poca brillantezza messa in mostra dall'attaccante di proprietà del Chievo)

De Luca G. 5 - La "Zanzara" non riesce a pungere nella serata di Trieste: giornata da dimenticare per il numero 7 biancoceleste, mai entrato realmente in partita (Dal 64' Morra 6 - A dieci minuti dal termine ha una grande chance per portare il match in parità: col destro al volo, da due passi, spedisce sul fondo)