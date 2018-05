Le pagelle dell'Entella - Icardi fa e disfa, Petrovic batte un colpo

Risultato finale: Entella-Ascoli 1-1

Iacobucci 5 - Clamorosa goffaggine che consegna il vantaggio all'Ascoli: pare arpionare il pallone in uscita bassa, ma poi gli sguscia via, giungendo a Monachello. Raddrizza (parzialmente) l'infausto pomeriggio con il guizzo allo scadere su Mogos.

Benedetti 6 - È complessivamente ordinato. Poche falle in fase di rammendo, sorveglia gli avversari diretti, senza concedere pertugi. Nessuna responsabilità diretta sul timbro beffardo di Monachello. (Dal 65' Aliji 6 - Utile alla causa dopo l'ingresso).

Ceccarelli 6 - Guida la linea con discreta personalità. Pochi affanni, anche nel finale, a dispetto di quanto potesse lasciar presagire il rosso sventolato ad Icardi. Qualche anticipo e attenzione ok.

Pellizzer 6 - Nessuno scivolone contro un attacco che si fa sterile, quando potrebbe colpire. Rimedia un cartellino giallo per uno sgambetto su Lores Varela. Efficace l'intesa con i compagni di reparto.

Belli 5,5 - Nel primo tempo è volenteroso: le sue sgambate attirano la costruzione ligure, ma è spesso superficiale in appoggio. Affanno sempre più debilitante, che lo isola nelle battute finali.

Icardi 5,5 - Il traffico del primo tempo non lo scoraggia. In avvio di ripresa, propizia il pari di Petrovic con un paio di tocchi di suola che disinnescano Kanouté e Baldini. Poi, la follia: una goffa simulazione che gli costa il secondo giallo.

Acampora 6 - Non esita a battagliare e uncina qualche pallone in mezzo al campo. Si fa carico degi affondi biancocelesti: smista come può, ed è sempre protagonista quando è l'Entella a palleggiare.

Crimi 5 - Lavora sottotraccia e fa il suo in interdizione. S'accoda all'imprecisione a tratti esasperante della truppa, commettendo parecchie sbavature palla al piede.

Gatto 6 - Abbandona il campo all'ottantaduesimo, stremato dai crampi. Il naturale epilogo di una prova generosa: perde lucidità nei metri finali, per dare manforte in copertura. Propizia il gol di Petrovic con una bella sventagliata per Icardi. (Dall'82' Currarino s.v.).

De Luca 5 - Si sgretola nei primi quarantacinque, quando i compagni non l'assistono. Non riesce ad emergere nemmeno quando l'Entella aumenta i giri: Aglietti lo richiama alla base dopo l'espulsione di Icardi. (Dal 70' Ardizzone 6 - Partecipa alla copertura corale nel finale).

Petrovic 6,5 - Il baby croato batte un colpo, e lancia un segnale ad Aglietti. Dopo un primo tempo arrancante centra il pari con una zuccata decisa. Galvanizzato dal gol, lascia intravedere qualche buon colpo.