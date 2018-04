Le pagelle dell'Entella - Icardi suona la carica, ottimi Ardizzone e Crimi

Risultato finale: Entella-Pro Vercelli 3-2

Iacobucci 6 - Deve raccogliere per ben due volte la sfera di fondo al sacco senza molte responsabilità, dopo la rete di Altobelli non viene più messo in difficoltà.

Belli 5,5 - Non una grandissima prestazione per il terzino dell'Entella, ha da coprire sulle discese di Carlo Mammarella che non è un cliente facile.

Ceccarelli 6 - Alterna qualche buona lettura a qualche dormita, sicuramente il migliore della retroguardia che prova a tenere in piedi in avvio di seconda frazione.

Cremonesi 5,5 - Giornata no per il centrale di Aglietti, nel primo tempo si lancia anche in avanti sbagliando qualche suggerimento per i compagni.

Aliji 6,5 - Uno dei più propositivi della squadra di casa, si getta in avanti e viene anche atterrato da Pigliacelli guadagnandosi poi il calcio di rigore sbagliato da La Mantia.

Ardizzone 7 - Un primo tempo non perfetto poi si scatena nella ripresa, si prende l'Entella sulle spalle e sigla la rete della definitiva rimonta dei liguri.

Troiano 6 - Anche per lui una prima frazione non con grandi picchi, si prende in mano la manovra nella seconda frazione quando arrivano le tre reti dell'Entella.

Acampora 6 - Inizia con un quid in più rispetto ai compagni, dissolve la sua spinta e la sua verve però con il passare dei minuti rimanendo comunque il migliore nel centrocampo dell'Entella. (Dal 58' Crimi 7 - Il suo ingresso cambia il volto della sfida, ottimo il suo inserimento che vale la rete che dà il via alla rimonta dell'Entella).

Icardi 6,5 - Cambia il volto della sua squadra con il tocco per Crimi che vale la rete che accorcia le distanze, bravo anche a guadagnarsi il calcio di rigore. (Dal 77' Nizzetto sv).

La Mantia 6,5 - Fa tutto lui in questa sfida, prima colpisce la traversa e poi non sbaglia dagli undici metri per il momentaneo pareggio. Si incarica della battuta del secondo calcio di rigore e dal dischetto trova il palo.

De Luca 5,5 - Non trova mai lo spazio per colpire tra le maglie della retroguardia della Pro Vercelli, sul finire della prima frazione si fa male ed è costretto ad abbandonare il campo. (Dal 45' Aramu 6,5 - Il suo ingresso in campo sicuramente inietta ancora più qualità alla formazione ligure, tante giocate degne di nota in zona offensiva).