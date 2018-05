Le pagelle dell'Entella - La decide Crimi, Aramu illumina la manovra

Risultato finale: Novara-Entella 0-1

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Paroni 6 - Non viene praticamente mai chiamato in causa dagli avanti del Novara, si deve sporcare soltanto in un'occasione i guantoni ringraziando anche Maracchi per l'errore.

Belli 5,5 - Il più in difficoltà del pacchetto arretrato ligure, soffre i numerosi affondi dalle sue parti degli ex Bari Calderoni e Sansone.

Ceccarelli 6,5 - Nel finale stringe i denti e ribatte agli attacchi del Novara, tanti i palloni intercettati in area di rigore a protezione della porta di Paroni.

Pellizzer 6,5 - Ottima prova dell'ex Cittadella che ne esce alla grande nel duello con Puscas, un cliente difficile ben contenuto dal centrale di Volpe.

Aliji 6 - Alterna buone giocate a qualche incertezza ma si fa valere come può, sul risultato di parità ha trovato anche qualche buon spazio per sovrapporsi.

Icardi 5,5 - Ci mette tanta buona volontà provando ad affondare sulla corsia di competenza, latitano però i traversoni per i compagni in area di rigore venendo ben contenuto da Calderoni. (Dal 67' De Luca - Entra un minuto prima del gol decisivo che nasce da un suo cambio gioco perfetto per Aramu).

Crimi 7 - Il colpo di testa che permette all'Entella di guadagnarsi l'accesso ai playout evitando la retrocessione diretta, un inserimento perfetto che vale mezza stagione.

Troiano 6 - si sacrifica molto dopo il vantaggio dell'Entella, il capitano si dà da fare andandosi ad aggiungersi al reparto arretrato ligure.

Eramo 5,5 - Viene schierato forse nella posizione meno congeniale quella di esterno mancino, fa fatica a proporsi sulla fascia lasciando spesso spazio ad Aliji. (Dal 57' Gatto 6 - Innesto positivo, dà freschezza alla fase offensiva con la sua imprevedibilità).

La Mantia 5,5 - Ha pochi palloni per rendersi pericoloso anche per l'asfissiante marcatura di Troest, si sacrifica anche lui negli ultimi scampoli di gara.

Aramu 7 - Si accende nella seconda frazione, prima colpisce la traversa con un gran mancino dalla distanza poi sempre con il piede forte pennella il traversone per il colpo di testa vincente di Crimi. (Dal 78' Ardizzone sv).