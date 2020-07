Le pagelle dell'Entella - Male i centrali difensivi. De Col e Paolucci uniche note positive

Contini 5,5 - Prova ad opporsi al diagonale di Iemmello e per poco non riesce nel miracolo. Non può nulla sul bolide di Buonaiuto da distanza ravvicinata. Qualche incertezza insolite sulle uscite.

De Col 6,5 - In fase difensiva è sempre attento a sorvegliare la sua zona di campo, sbrogliando un paio di situazioni potenzialmente molto pericolose. Molto propositivo nella ripresa ma i suoi cross non sono sfruttati a dovere.

Chiosa 5 - Troppo basso in occasione del vantaggio di Iemmello. Altro errore di posizione quando si fa scavalcare dal lancio di Dragobert in occasione dello 0-2. Spaesato.

Poli 5,5- Patisce dannatamente il movimento delle due mezzepunte e si lascia prendere alle spalle più volte. Compensa parzialmente con un buon apporto in fase di costruzione.

Sala 5,5 - Mazzocchi lo costringe ad arretrare parecchio il suo raggio d'azione. La sua copertura non sempre è efficace.

Dezi 5 - Tanta voglia di ripetere la prestazione sontuosa di Empoli, stasera però sbaglia praticamente ogni pallone che tocca risultando anche troppo falloso in fase di pressing. (Dall' 84' Crimi 6 - Ha il merito di creare una serie un paio di situazioni potenzialmente pericolose in area di rigore avversaria).

Paolucci 6,5 - Ingabbiato dal folto centrocampo ospite sembra naufragare assieme ai suoi compagni. Nella ripresa sale in cattedra offrendo una prestazione maiuscola, recupera una quantità industriale di palloni ed è l'ultimo a mollare.

Mazzitelli 5,5 - Tanta corsa e voglia di fare ma anche tanta confusione. Sintesi della serata dell'intera squadra. Spreca piuttosto clamorosamente l'occasione di rientrare in partita mandando alto di testa da ottima posizione. (Dall' 84' Settembrini s.v.).

Toscano 5,5 - Risulta l'uomo più pericoloso dei suoi nella prima frazione. Seppur garantisce un buon apporto in entrambe le fasi, doveva essere decisamente più concreto nelle occasioni capitategli. (Dal 58' Chajia 6 - Il suo ingresso è linfa vitale per una manovra che sembrava aver esaurito la propria carica. Impatto positivo nel match).

De Luca G. 5,5 - Preferisce decentrarsi spesso vista la grande densità degli avversari in area di rigore. Unico squillo della sua partita, la traversa colta dopo trenta secondi della ripresa. Per il resto del tempo non riesce a creare pericoli concreti, da rivedere l'intesa con il compagno di reparto Rodriguez. (Dal 77' Mancosu 5,5 -Ha davvero poco tempo per provare a incidere ma non vede praticamente mai il pallone).

Rodriguez 6 - Fin dal 1' comincia una sorta di lotta greco-romana con Angella e Gyomber. Difende bene palla e sfiora il gol del vantaggio dopo pochi minuti di gioco che avrebbe indirizzato il match su altri binari. (Dall' 84' De Luca M. s.v.).