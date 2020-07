Le pagelle dell'Entella - Mazzitelli e Sala brillano. Schenetti e Crimi da matita rossa

Contini 5,5 - Non ha colpe evidenti sulle azioni dei gol ma in generale non trasmette sicurezza al reparto difensivo. Non benissimo anche nel gioco con i piedi, si riscatta con due buoni interventi nella ripresa.

Settembrini 5,5 - Schierato a sorpresa sull'out di destra inizia in maniera discreta sbrogliando anche un paio di occasioni potenzialmente pericolose. Troppi errori non da lui in fase di impostazione.

Chiosa 6 - Sempre attento sui palloni alti e in fase di marcatura sui vivacissimi attaccanti avversari.

Coppolaro 6 - Riesce a cavarsela contro le offensive degli attaccanti sfruttando la sua grande esperienza.

Sala 6,5 - Avvio in sordina, ma nella ripresa è protagonista assoluto con una serie di discese alle quali i difensori non riescono a trovare contromosse. Solita attenta copertura sulle sovrapposizioni degli esterni avversari.

Toscano 5,5 - Sostituire Paolucci non era compito facile, lui si impegna ma non riesce a garantire le stesse geometrie in mezzo al campo. (Dall' 85' Dezi s.v.).

Mazzitelli 6,5 - Si batte come al solito su ogni pallone ed è sempre il primo ad arrivare in soccorso dei compagni.

Crimi 5 - La condizione è sicuramente approssimativa, ma pesa troppo sul suo giudizio la leggerezza in area di rigore in occasione del vantaggio degli ospiti. (Dal 57' Andreis 6,5 - Esordio assoluto per il giovane classe 2001 che in poco più di mezz'ora dimostra di essere un prospetto da seguire. Propizia il rigore per i suoi ed è sempre alla caccia del pallone).

Schenetti 4,5 - Non riesce ad accendersi praticamente mai, ben ingabbiato dai centrocampisti avversari. Ha l'occasione di riscattare la prova opaca ma si lascia ipnotizzare da Maniero dagli undici metri.

De Luca G. 5,5 - Svaria per tutto il settore d'attacco e non da punti di riferimento agli avversari ma non riesce a pungere. Propizia il gol del secondo pareggio con un bel cross dopo un'azione insistita. (Dal 67' Mancosu 5 - Non riesce a far valere il suo fisico in area di rigore, tocca pochissimi palloni).

De Luca M. 6,5 - Le lacrime che segnano il suo viso dopo il 2-2 testimoniano l'importanza di questa rete per un giocatore che non ha vissuto esattamente la sua migliore stagione e che torna all'appuntamento con il gol dopo un girone esatto. (Dal 57' Morra 5,5 - Maniero si oppone in maniera eccezionale al suo colpo di testa dopo la respinta dello stesso portiere sul rigore di Schenetti, ma poteva essere più deciso nel suo tentativo).