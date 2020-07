Le pagelle dell'Entella - Mazzitelli illude, sorprende Rodriguez. Schenetti sottotono

Risultato finale: Virtus Entella-ChievoVerona 1-1

Borra 5,5 - Nessun intervento proibitivo nel primo tempo: attento sulla girata di Obi, reattivo sul sinistro squillante di Djordjevic, smorzato dal tackle di Chiosa. Mette i piedi sulla volée di Vignato, anche se è rivedibile il tempo di reazione sull'uno a uno.

De Col 6,5 - I suoi spioventi possono essere un fattore: complessi da gestire per la difesa clivense, anche se le torri là davanti non ne approfittano. Rischia qualcosa con una trattenuta in area su Leverbe, non ravvisata da Marini.

Pellizzer 6 - Patisce un po' i momenti di maggiore pressione del Chievo, anche se nel complesso riesce a gestirsi, coordinandosi con Chiosa. Non ha responsabilità dirette sul timbro di Rigione.

Chiosa 5,5 - Sarebbe lui il deputato a sorvegliare Rigione sull'azione dell'uno a uno: nel parapiglia generale se lo vede scivolare alle spalle, prima di battere Borra in uscita.

Sala 5,5 - Serata non semplice, nonostante impieghi grande volontà e abnegazione. L'ammonizione al ventesimo lo condiziona e lo limita, sfortunato sul gol del Chievo, quando va a vuoto sul lob estemporaneo di Giaccherini.

Mazzitelli 7 - Un piccolo gioiello, la rete dell'uno a zero: asseconda l'iniziativa di Rodríguez, ed è ripagato della fiducia dal tocco arretrato del nove. Lui pensa al resto, che si traduce in un piattone di prima che va a finire sotto al sette.

Paolucci 5,5 - Nel primo tempo fa il bello e il cattivo tempo in mezzo al campo. Un protagonista dalle sfaccettature contrastanti: tocca tanti palloni, è coinvolto, ma spesso la foga lo porta a commettere errori piuttosto grossolani.

Toscano 5,5 - Regge l'urto e battaglia impavido in mezzo al campo, pur senza brillare in appoggio alla manovra. Dopo il pari del Chievo Boscaglia studia un nuovo assetto che non contempla la sua presenza in campo. (Dal 68' G. De Luca 6 - Ingresso positivo: entra subito in partita).

Schenetti 5 - Il suo lavoro di raccordo non è qualitativamente soddisfacente: fatica terribilmente ad innescare le due punte. Anche lui buca l'intervento in occasione della rete di Rigione.

Morra 6 - La partenza è buona, lui appare ispirato e volenteroso. Lo testimonia, ad esempio, lo slalom che induce Dickmann a stenderlo. Talvolta esagera e s'incaponisce, cercando la soluzione personale anziché servire i compagni meglio posizionati. (Dall'84' Mancosu s.v.).

Rodriguez 6,5 - Con un cambio di passo quasi inedito brucia sul tempo Rigione e dà il là all'azione dell'uno a zero. Nella sua giocata c'è tutto: rapidità di esecuzione, proprietà tecnica e una piccola dose di fortuna. Autonomia di un'ora, poi rientra alla base. (Dal 60' Currarino 6,5 - Entra con buon piglio e prova ad inventare negli ultimi metri).