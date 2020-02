vedi letture

Le pagelle dell'Entella - Morra imprendibile, Mancosu decisivo

Contini 5,5 - Bene sulle uscite alte, si fa sorprendere dalla punizione di Aramu.

Coppolaro 6,5 - Suo il fallo da rigore trasformato da Longo. Si riscatta con una prova molto generosa e attenta in entrambe le fasi.

Pellizzer 6 - Impeccabile in marcatura, è l'unico della retroguardia a non andare in difficoltà contro le offensive avversarie.

Chiosa 5,5 - Va in difficoltà sulle azioni veloci degli attaccanti veneziani. Prende meglio le misure nella ripresa.

Sala 6 - Non si nota più di tanto perchè Lakicevic lo costringe a giocare bassissimo. Aiuta i suoi nel finale.

Settembrini 6,5 - La catena di destra è quella da cui nascono i maggiori pericoli per gli avversari. Grande lavoro sia in fase di interdizione che in quella di ricamo.

Paolucci 6 - Si disimpegna in maniera sempre efficace in mezzo al campo. Rende la manovra fluida.

Mazzitelli 5 - Pensa più a contrastare gli avversari che a provare l'inserimento. Clamoroso errore sottoporta sul risultato di 1-1 che poteva indirizzare diversamente la partita. (Dal 70' Dezi 5,5 - Prova ad aiutare i suoi nella ricerca del pareggio ma si nota solo quando protesta con l'arbitro).

Schenetti 6,5 - Rientra dopo la squalifica ed offre una prestazione importante. Spesso si allarga sulla destra e serve in maniera perfetta i suoi compagni. (Dall'87' Mancosu 7 - Regala un punto ormai insperato con una zampata da attacante vero nei minuti di recupero).

De Luca G. 6 - Inizio non positivo per la "zanzara" con tanti palloni sbagliati. Si riscatta trasformando il rigore dell'1-1. Ripresa più coraggiosa. (Dall'87' De Luca M. 6 - In pochi minuti riesce a far valere la sua stazza in area di rigore).

Morra 7 - Bravissimo ad anticipare Modolo in occasione del rigore. Fa sempre la cosa giusta e tiene in costante apprensione la retroguardia avversaria.